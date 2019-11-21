Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. Об этом "Пятому каналу" рассказала продюсер Ольга Леснова, комментируя съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма "Текст".
"На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров", — отметила Леснова.
Она выразила уверенность, что в сцене фильма "Текст" у Асмус есть накладка, которая закрывает интимные части тела.
Ранее актриса пожаловалась на травлю в социальных сетях. Она рассказала, что недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".
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