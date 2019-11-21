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РИА Новости

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"

06:55 21.11.2019 (обновлено: 11:00 21.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. Об этом "Пятому каналу" рассказала продюсер Ольга Леснова, комментируя съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма "Текст".

"На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров", — отметила Леснова.

Она выразила уверенность, что в сцене фильма "Текст" у Асмус есть накладка, которая закрывает интимные части тела.
Ранее актриса пожаловалась на травлю в социальных сетях. Она рассказала, что недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
28 октября, 15:45
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
3022021261990
Кристина АсмусГарик Харламов (Игорь)Министерство культуры РФРоссия
Популярные комментарии
Столько шума из-за одного голого тела. Сдается мне, что вся эта шумиха нужно исключительно ради пиара. В коммерческих, так сказать, целях она создана, от начала и до конца.
21 ноября, 08:21
Сергей Шмель
9902014
Накладка была на лице, все остальное натурально.
21 ноября, 07:40
Евгений Д
34530005
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