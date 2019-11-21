Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Лидер среди кандидатов от демократов в президенты США Джо Байден признался, что в случае победы не будет давать указание генпрокурору открыть расследование против нынешнего главы государства Дональда Трампа.
"Что бы ни будет решено генеральным прокурором, которого я назначил, я это поддержу. Пусть они примут свое независимое решение. И если это будет решение, что он нарушил закон и должен быть судим, то пусть так и будет, но я не буду давать такое указание", - сказал Байден в ходе теледебатов.
По его словам, он считает плохой идеей регулярно звучащие призывы в адрес Трампа "упечь его за решетку".
Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.
По данным социологов, в стане демократов лидерство сохраняет Джо Байден. За ним следует сенатор Элизабет Уоррен. Замыкает тройку лидеров Берни Сандерс.