В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Арестантам столичных изоляторов пытаются переправить наркотики, спрятанные в тапочках и дезодарантах, а иногда для переправки наркотиков используются квадракоптеры и арбалеты, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления Арестантам столичных изоляторов пытаются переправить наркотики, спрятанные в тапочках и дезодарантах, а иногда для переправки наркотиков используются квадракоптеры и арбалеты, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

"В октябре этого года в СИЗО-4 при досмотре вещевой передачи для обвиняемого в тапочках было обнаружено и изъято твердое вещество буро-зеленого цвета с характерным запахом. Общий вес составил 100 грамм. В СИЗО-2 при досмотре продуктовой передачи для обвиняемого в дезодоранте найдено спрятанное ухищренным способом неизвестное вещество белого цвета", - сообщил Мороз.

Он отметил, что экспертиза признала изъятые вещества наркотиками.

"Одним из нерядовых способов передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся под стражей, в следственные изоляторы, с учетом их расположенности в черте города, являются квадракоптеры и арбалеты", - сказал Мороз.

За девять месяцев 2019 года в учреждениях управления ФСИН по Москве были задержаны 64 человека, пытавшихся передать заключенным запрещенные предметы и не повиновавшихся законным требованиям сотрудников, из них были привлечены к административной ответственности 29 человек.