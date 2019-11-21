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РИА Новости

В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО

06:06 21.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по МосквеНачальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Москве
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Арестантам столичных изоляторов пытаются переправить наркотики, спрятанные в тапочках и дезодарантах, а иногда для переправки наркотиков используются квадракоптеры и арбалеты, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.
"В октябре этого года в СИЗО-4 при досмотре вещевой передачи для обвиняемого в тапочках было обнаружено и изъято твердое вещество буро-зеленого цвета с характерным запахом. Общий вес составил 100 грамм. В СИЗО-2 при досмотре продуктовой передачи для обвиняемого в дезодоранте найдено спрятанное ухищренным способом неизвестное вещество белого цвета", - сообщил Мороз.
Он отметил, что экспертиза признала изъятые вещества наркотиками.
"Одним из нерядовых способов передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся под стражей, в следственные изоляторы, с учетом их расположенности в черте города, являются квадракоптеры и арбалеты", - сказал Мороз.
Муслим Даххаев
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За девять месяцев 2019 года в учреждениях управления ФСИН по Москве были задержаны 64 человека, пытавшихся передать заключенным запрещенные предметы и не повиновавшихся законным требованиям сотрудников, из них были привлечены к административной ответственности 29 человек.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФМоскваРоссияПроисшествия
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