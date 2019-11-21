СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме "Восточный", сообщает "Коммерсант".
Дела возбуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), потом их объединили в одно производство.
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Речь идет о хищениях 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары". По данным газеты, оба дела связаны с предоставлением "подложных документов", в результате бюджету государства нанесен ущерб более чем на 250 миллионов рублей.
Подозреваемых и обвиняемых в этом деле пока нет.
Как пишет "Коммерсант", следователи провели обыски и изъяли документы в ООО "ПСО "Казань". Через эту компанию и через ООО "ПСП", как считает следствие, по подложным документам выводили деньги.
В пресс-службе "Казани" газете подтвердили факт проверки в рамках расследования дел о хищениях на космодроме.
Ранее Владимир Путин констатировал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 миллиардов рублей. В июне начали строительство второй очереди - под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.