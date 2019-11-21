СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ

Дела возбуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), потом их объединили в одно производство.

Речь идет о хищениях 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары". По данным газеты, оба дела связаны с предоставлением "подложных документов", в результате бюджету государства нанесен ущерб более чем на 250 миллионов рублей.

Подозреваемых и обвиняемых в этом деле пока нет.

Как пишет "Коммерсант", следователи провели обыски и изъяли документы в ООО "ПСО "Казань". Через эту компанию и через ООО "ПСП", как считает следствие, по подложным документам выводили деньги.

В пресс-службе "Казани" газете подтвердили факт проверки в рамках расследования дел о хищениях на космодроме.