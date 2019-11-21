Google ужесточила правила размещения политической рекламы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американская компания Американская компания Google сообщила об ужесточении правил, касающихся размещения политической рекламы на своих платформах.

"Учитывая недавнее беспокойство и споры о политической рекламе и важность совместного доверия к демократическому процессу, мы хотим укрепить доверие избирателей к политической рекламе, которую они могут видеть на наших рекламных площадках. Таким образом, мы вносим некоторые изменения в обработку политической рекламы на наших площадках во всем мире", - сообщается в заявлении Google

Компания заявила, что основными форматами, которые она предлагает политическим рекламодателям, являются поисковые объявления в Google (поиск по определенной теме или кандидату), поиск в YouTube и объявления, размещенные на некоторых сайтах и приносящие доход партнерам компании.

Компания подчеркнула, что ограничивает направление избирательной рекламы такими категориями, как возраст, пол и местоположение. В заявлении подчеркивается, что те, кто дают политическую рекламу, могут продолжать давать контекстную рекламу, в частности показывать рекламные материалы пользователям, которые читают или наблюдают за определенной историей.

Отмечается, что новые правила начнут работать в Великобритании в течение недели, а в странах Евросоюза вступят в силу к концу года. В остальных странах мира они будут действовать с 6 января 2020 года.