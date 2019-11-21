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РИА Новости

В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"

05:07 21.11.2019 (обновлено: 05:08 21.11.2019)
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что санкции США способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Запись с соответствующим выступлением политик опубликовал на своем ютьюб-канале.
По словам законодателя, трубопровод может принести миллиарды долларов для "подпитки российской агрессии" и нанести ущерб европейским странам.
"В то же время он навредит всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии, более подверженной экономическому сдерживанию, более подверженной экономическому шантажу. Я думаю, что всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа будет получать энергию из источников, которые не станут использовать ее как способ шантажа", — сказал Круз.
Он добавил, что если Европа вместо этого будет получать газ из США, то это поможет создать новые рабочие места для американцев. Для решения этой "проблемы" сенатор предложил принять законопроект о санкциях. Кроме того, по мнению Круза, Белый дом также может ввести ограничительные меры в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA).
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По мнению политика, введение санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, приведет к прекращению существования этого проекта, поскольку "у России нет технологий для прокладки трубопровода по дну моря". "В худшем случае", добавил он, "Северный поток — 2" задержится "более чем на год".
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"Северный поток — 2"
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Тед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Сенат СШАЕвропаРоссияСШАВ миреЭкономика
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VVitaliyTitov125
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