В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"

"В то же время он навредит всей Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии, более подверженной экономическому сдерживанию, более подверженной экономическому шантажу. Я думаю, что всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа будет получать энергию из источников, которые не станут использовать ее как способ шантажа", — сказал Круз.