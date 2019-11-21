Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

АЛЕППО (Сирия), 21 ноя - РИА Новости. Военная полиция РФ расширяет зону патрулирования на севере Сирии , одна из контрольных точек - оставленная американская база "Сиррин", сообщил журналистам офицер российской военной полиции Сафар Сафаров.

Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи. Маршруты разные: иногда бронемашины "Тигр" в день проходят по 200 километров.

"С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю... Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток", - сказал Сафаров.

Одна из контрольных точек - бывшая авиабаза США "Сиррин". Американцы ушли отсюда совсем недавно: оставили даже работающий генератор, мебель и оргтехнику.

Комендант аэродрома Метрас заявил, что в настоящее время продолжаются инженерные работы и обустройство территории для личного состава.

"Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники. Планируем разместить здесь дополнительно людей по указанию старшего командования", - сказал он.