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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-21T05:04+0300
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РИА Новости

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

05:04 21.11.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 21 ноя - РИА Новости. Военная полиция РФ расширяет зону патрулирования на севере Сирии, одна из контрольных точек - оставленная американская база "Сиррин", сообщил журналистам офицер российской военной полиции Сафар Сафаров.
Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи. Маршруты разные: иногда бронемашины "Тигр" в день проходят по 200 километров.
"С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю... Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток", - сказал Сафаров.
Одна из контрольных точек - бывшая авиабаза США "Сиррин". Американцы ушли отсюда совсем недавно: оставили даже работающий генератор, мебель и оргтехнику.
Комендант аэродрома Метрас заявил, что в настоящее время продолжаются инженерные работы и обустройство территории для личного состава.
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"Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники. Планируем разместить здесь дополнительно людей по указанию старшего командования", - сказал он.
Целой осталась и взлетно-посадочная полоса: два километра, вырезанных в скале. Теперь здесь стоят вертолеты ВКС России. Отсюда они будут вылетать на воздушное патрулирование северных районов Сирии. При необходимости на базе будет развернута и авиационная комендатура - колонна специальной техники прибыла из Хмеймима несколько дней назад. Для летчиков уже выделили отдельное здание.
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Война в СирииВоенная полиция РоссииВоздушно-космические силы РоссииСирияРоссияСШАВ мире
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