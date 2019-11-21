Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Руководство нацпарка " Руководство нацпарка " Земля леопарда " в Приморье и китайского Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда подписали план действий по сотрудничеству до 2021 года, сообщает российское учреждение.

Территория "Земли леопарда" граничит с КНР . Часть популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов свободно передвигается по территориям двух стран. В 2017 году территория КНР вдоль границ "Земли леопарда" вошла в состав нового Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда. В феврале 2019 года руководители двух природоохранных организаций России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании.

"Визит руководства администрации Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в ноябре 2019 года стал вторым важным шагом в установлении сотрудничества. Главным результатом визита представителей парка стало подписание совместного плана действий на 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

План предполагает регулярные международные учения природоохранных инспекторов, координацию фотомониторинга крупных кошек, обмен данными и другие мероприятия для сохранения редких животных. В ходе четырехдневного визита в Приморье китайская делегация познакомилась с работой отдела охраны, научного отдела и посетила кордон российского нацпарка.

Ожидается, что одним из важных шагов в рамках сотрудничества двух стран может стать создание трансграничного резервата "Земля больших кошек", в состав которого войдут территории российского и китайского нацпарков. Предложение о подписании межправсоглашения по этому вопросу озвучил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече с министром природных ресурсов КНР Лу Хао 25 июля 2019 года.