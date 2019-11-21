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РИА Новости

Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов

04:45 21.11.2019
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© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда"
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова
Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Руководство нацпарка "Земля леопарда" в Приморье и китайского Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда подписали план действий по сотрудничеству до 2021 года, сообщает российское учреждение.
Территория "Земли леопарда" граничит с КНР. Часть популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов свободно передвигается по территориям двух стран. В 2017 году территория КНР вдоль границ "Земли леопарда" вошла в состав нового Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда. В феврале 2019 года руководители двух природоохранных организаций России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании.
"Визит руководства администрации Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в ноябре 2019 года стал вторым важным шагом в установлении сотрудничества. Главным результатом визита представителей парка стало подписание совместного плана действий на 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.
План предполагает регулярные международные учения природоохранных инспекторов, координацию фотомониторинга крупных кошек, обмен данными и другие мероприятия для сохранения редких животных. В ходе четырехдневного визита в Приморье китайская делегация познакомилась с работой отдела охраны, научного отдела и посетила кордон российского нацпарка.
Снимок с невидимым леопардом, сделанный в национальном парке Земля леопарда
1 октября, 06:56
Нацпарк "Земля леопарда" показал собственный снимок "невидимого" леопарда
Ожидается, что одним из важных шагов в рамках сотрудничества двух стран может стать создание трансграничного резервата "Земля больших кошек", в состав которого войдут территории российского и китайского нацпарков. Предложение о подписании межправсоглашения по этому вопросу озвучил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече с министром природных ресурсов КНР Лу Хао 25 июля 2019 года.
"Земля леопарда" - место обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФКитайВладивостокРоссияПриморский крайОбщество
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