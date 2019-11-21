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РИА Новости

Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей

04:38 21.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Манежную площадь и Исторический музей из гостиницы "Националь" в Москве
Вид на Манежную площадь и Исторический музей из гостиницы Националь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Изменение процедуры медосвидетельствования для водителей позволит сделать ситуацию на дорогах безопаснее, но повышать стоимость справок за счет самих автомобилистов нельзя, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает издание, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов. По данным газеты, нововведение привет к подорожанию цен на справки. Местные СМИ сообщают, что в российских городах уже выстроились очереди за медсправками. По данным изданий, а также опубликованных в соцсетях фото объявлений в поликлиниках, в Екатеринбурге комиссия после 22 ноября будет стоить 5300- 7200 рублей, в Воронеже – 5450, в Вологде – 2900, в Костроме — 3300 рублей.
Ранее в Минздраве рассказали РИА Новости, что приказ об обязательном определении психоактивных веществ позволит более объективно оценивать результаты химико-токсикологических исследований без визуальной оценки. Проверка станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, считают в ведомстве.
Как заявил РИА Новости депутат законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков, идею дополнительных анализов он одобряет, однако повышать цену справки за счет автомобилистов нельзя.
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"Борьба за трезвость - дело хорошее, но не за счет налогоплательщиков. Для небогатого населения подобная инициатива (увеличение стоимости прохождения медкомиссии - ред.), на мой взгляд, не очень нужна. Сама идея хорошая, только это нужно было сделать не за счет автомобилистов", - отметил Новиков.
С ним солидарен и представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов.
"Мы все согласимся, что это нормальная практика (выявлять алкоголь и наркотики у водителя). Для тех, кто употребляет наркотики - у вас есть шанс бросить и не употреблять. И это правильно: в 90-е годы ездило огромное количество употреблявших людей, их останавливали сотрудники ГАИ и не могли ничего сделать, тестов и экспресс-анализов тогда не было, и это была большая проблема. Со временем это исправилось. Поэтому я - за (дополнительные анализы), и большинство людей, думаю, за - дороги станут безопаснее", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, при этом рост стоимости справки ударит по карману россиян.
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"Доходы не растут, и нельзя считать, что если у человека есть автомобиль, то он богат. При этом автомобилисту деваться некуда - ставить на прикол машину из-за того, что не можешь оплатить справку, никто не будет. Люди в очередной раз тяжело вздохнут, выстроятся в очереди и пойдут отдавать свои средства. Но анализ не сверхсложный в плане производства, и он не может стоить огромных денег - в последние годы технологии в плане обнаружения алкоголя и наркотиков в крови и моче серьезно развились", - отметил собеседник агентства.
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Дмитрий БорисовДмитрий НовиковГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
И так по тихому раз и за 2 дня сообщили об этом, на кой нам тогда ФОМС, раз за анализ плати, за медкомиссию плати?
21 ноября, 05:17
aarrem1979
1000000
А что, нормальный ход путинских ставленников, вроде и не налог , а население опять постригли. Справки подтверждающие, что водитель не верблюд подорожали, Даже уголовники не обязаны доказывать свою не виновность!!!
21 ноября, 05:21
56gig
1000000
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