Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В США врачи в ходе эксперимента впервые ввели человека в состояние анабиоза, пишет New Scientist

Необходимость этого в данном случае вызвана тем, что многие люди, получившие угрожающие жизни травмы, умирают раньше, чем хирурги могли бы успеть оказать им помощь.

Сэмюэл Тишерман из Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе рассказал, что ему с коллегами удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента. При этом он не пожелал раскрыть, сколько пациентов всего выжило в результате такой процедуры.

Новую методику в качестве эксперимента включили в комплекс реанимационных мероприятий, на который могут рассчитывать пациенты, доставляемые в университетский медцентр с угрожающими жизни травмами — например, с огнестрельными или ножевыми ранениями. У таких пострадавших отказывает сердце, они теряют более половины крови — и у врачей обычно есть всего несколько минут, чтобы им помочь, при этом вероятность выживания составляет менее пяти процентов.

По словам разработчиков, они быстро охлаждают организм человека примерно до 10-15 градусов Цельсия путем замены всей крови физраствором, охлажденным до близкой к нулю температуры. При этом мозговая деятельность практически полностью прекращается, и пациента, "у которого в ином случае можно было бы констатировать смерть", отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол.

После этого у бригады хирургов есть два часа на оперативное вмешательство, призванное устранить причину острой кровопотери. Затем у пациента восстанавливают обычную температуру и пробуют запустить работу сердца.

В рамках исследования результаты лечения десяти человек по этой методике сравнят с результатами лечения такого же числа людей, которые попали в аналогичную ситуацию, но подобной помощи не получили. Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов эксперимент одобрило. Согласие пациента при таком испытании не требуется, поскольку речь идет о состоянии, непосредственно угрожающем жизни.

По словам Тишермана, он надеется, что сможет объявить результаты испытания в полном объеме к концу 2020 года.

При нормальной температуре тела, то есть около 37 градусов Цельсия, клеткам человеческого организма постоянно нужен кислород для выработки энергии. Когда сердце перестает сокращаться, кровь больше не несет кислород к клеткам, а без него мозг может прожить только около пяти минут, после чего произойдут необратимые повреждения. Однако снижение температуры тела и мозга ведет к замедлению или приостановке всех химических реакций в клетках, которые, таким образом, нуждаются в меньшем количестве кислорода.

Исследования на животных показали, что у свиней с угрожающей жизни травмой можно вызывать охлаждение на срок до трех часов и в этом режиме проводить хирургическое лечение повреждений, после чего реанимировать.