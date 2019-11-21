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РИА Наука
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РИА Новости

Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза

04:35 21.11.2019 (обновлено: 05:11 21.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрачи в операционной. Архивное фото
Врачи в операционной. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В США врачи в ходе эксперимента впервые ввели человека в состояние анабиоза, пишет New Scientist.
Необходимость этого в данном случае вызвана тем, что многие люди, получившие угрожающие жизни травмы, умирают раньше, чем хирурги могли бы успеть оказать им помощь.
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Сэмюэл Тишерман из Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе рассказал, что ему с коллегами удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента. При этом он не пожелал раскрыть, сколько пациентов всего выжило в результате такой процедуры.
Новую методику в качестве эксперимента включили в комплекс реанимационных мероприятий, на который могут рассчитывать пациенты, доставляемые в университетский медцентр с угрожающими жизни травмами — например, с огнестрельными или ножевыми ранениями. У таких пострадавших отказывает сердце, они теряют более половины крови — и у врачей обычно есть всего несколько минут, чтобы им помочь, при этом вероятность выживания составляет менее пяти процентов.
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По словам разработчиков, они быстро охлаждают организм человека примерно до 10-15 градусов Цельсия путем замены всей крови физраствором, охлажденным до близкой к нулю температуры. При этом мозговая деятельность практически полностью прекращается, и пациента, "у которого в ином случае можно было бы констатировать смерть", отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол.
После этого у бригады хирургов есть два часа на оперативное вмешательство, призванное устранить причину острой кровопотери. Затем у пациента восстанавливают обычную температуру и пробуют запустить работу сердца.
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В рамках исследования результаты лечения десяти человек по этой методике сравнят с результатами лечения такого же числа людей, которые попали в аналогичную ситуацию, но подобной помощи не получили. Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов эксперимент одобрило. Согласие пациента при таком испытании не требуется, поскольку речь идет о состоянии, непосредственно угрожающем жизни.
По словам Тишермана, он надеется, что сможет объявить результаты испытания в полном объеме к концу 2020 года.
При нормальной температуре тела, то есть около 37 градусов Цельсия, клеткам человеческого организма постоянно нужен кислород для выработки энергии. Когда сердце перестает сокращаться, кровь больше не несет кислород к клеткам, а без него мозг может прожить только около пяти минут, после чего произойдут необратимые повреждения. Однако снижение температуры тела и мозга ведет к замедлению или приостановке всех химических реакций в клетках, которые, таким образом, нуждаются в меньшем количестве кислорода.
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Вместе с тем, по словам Тишермана, максимально возможный срок, на который можно таким образом безопасно ввести в состояние анабиоза, пока неизвестен. Когда клетки вновь разогреваются, они могут получить специфические повреждения из-за ряда химических реакций, и чем дольше клетки находятся без кислорода, тем больше повреждений происходит. Вероятно, для решения этой проблемы можно вводить в ткани смесь тех или иных веществ и таким образом увеличивать период анабиоза, однако сейчас причины подобных клеточных повреждений изучены недостаточно.
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РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаУниверситет МэрилендаБалтиморСШАМэриленд
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