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РИА Новости

Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"

04:36 21.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во Франции существует давняя "традиция поддаваться российскому давлению", заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в интервью Polska Times.
По его словам, это проявляется в "пророссийскости" политических элит республики и, в частности, самого ее президента Эммануэля Макрона.
"Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно левая часть элиты, а, помимо этого, и правая тоже", — сказал евродепутат.
Политик выразил мнение, что Макрон отдает приоритет отношениям с Москвой, чтобы компенсировать неудачи во внутренней политике. Однако, считает Сариуш-Вольский, эти "поклоны в адрес России" идут вразрез с интересами Польши и всей Европы.
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Также евродепутат не согласился с недавним высказыванием президента Франции о "смерти мозга" НАТО. По мнению парламентария, Североатлантический альянс находится "в добром здравии", а Макрон "ведет себя вне рамок дозволенного".
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Яцек Сариуш-ВольскийЭммануэль МакронЕвропейский парламентНАТОПольшаФранцияРоссияВ мире
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