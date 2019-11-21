Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Во Франции существует давняя "традиция поддаваться российскому давлению", заявил депутат Европарламента от Польши . Во Франции существует давняя "традиция поддаваться российскому давлению", заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в интервью Polska Times

По его словам, это проявляется в "пророссийскости" политических элит республики и, в частности, самого ее президента Эммануэля Макрона

"Я думаю, Макрон очень восприимчив российскому давлению. Там издавна был пророссийский уклон, особенно левая часть элиты, а, помимо этого, и правая тоже", — сказал евродепутат.

Политик выразил мнение, что Макрон отдает приоритет отношениям с Москвой, чтобы компенсировать неудачи во внутренней политике. Однако, считает Сариуш-Вольский, эти "поклоны в адрес России" идут вразрез с интересами Польши и всей Европы.