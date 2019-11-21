Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи

Фрагмент фрески "Жизнь Вашингтона" российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США

© AP Photo / Eric Risberg Фрагмент фрески "Жизнь Вашингтона" российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Вторая согласительная встреча сторон, обсуждающих судьбу фресок русского художника Виктора Арнаутова в одной из школ Вторая согласительная встреча сторон, обсуждающих судьбу фресок русского художника Виктора Арнаутова в одной из школ Сан-Франциско , перенесена на неопределенный срок, сообщил РИА Новости один из защитников фресок Лопе Яп.

"В последнюю минуту намеченная на сегодня согласительная встреча была отложена на неопределенное время", - сказал он по телефону.

По его словам, после того как защитники работ Арнаутова подали иск в суд, 5 ноября уже прошла одна встреча сторон. О ее содержании Яп говорить не стал, сказав, что это информация не для публикации. Он отметил, что податели иска считают, что решение закрыть фрески от общественности нарушает закон Калифорнии о качестве окружающей среды, который регулирует подобные вопросы.

"Для таких исков есть обязательный график и процедуры. Мы движемся в соответствии с графиком", - сказал Яп.

По его словам, если стороны не договорятся, то только тогда в дело вступит суд, однако точных сроков нет. Согласно открытым данным, обычно подобные разбирательства до суда могут идти два три года.

"Возможно, это и так, но у меня нет подобного впечатления (по делу о фресках – ред.)", - прокомментировал это Яп.