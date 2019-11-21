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РИА Новости

Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи

04:26 21.11.2019
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© AP Photo / Eric RisbergФрагмент фрески "Жизнь Вашингтона" российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США
© AP Photo / Eric Risberg
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Вторая согласительная встреча сторон, обсуждающих судьбу фресок русского художника Виктора Арнаутова в одной из школ Сан-Франциско, перенесена на неопределенный срок, сообщил РИА Новости один из защитников фресок Лопе Яп.
"В последнюю минуту намеченная на сегодня согласительная встреча была отложена на неопределенное время", - сказал он по телефону.
По его словам, после того как защитники работ Арнаутова подали иск в суд, 5 ноября уже прошла одна встреча сторон. О ее содержании Яп говорить не стал, сказав, что это информация не для публикации. Он отметил, что податели иска считают, что решение закрыть фрески от общественности нарушает закон Калифорнии о качестве окружающей среды, который регулирует подобные вопросы.
"Для таких исков есть обязательный график и процедуры. Мы движемся в соответствии с графиком", - сказал Яп.
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона российско-американского художника Виктора Арнаутова
11 октября, 04:21Культура
Защитники фресок Арнаутова в США через суд требуют отменить их закрытие
По его словам, если стороны не договорятся, то только тогда в дело вступит суд, однако точных сроков нет. Согласно открытым данным, обычно подобные разбирательства до суда могут идти два три года.
"Возможно, это и так, но у меня нет подобного впечатления (по делу о фресках – ред.)", - прокомментировал это Яп.
Фрески, созданные в 1930-х годах, посвящены Джорджу Вашингтону. Противники работ выступили с аргументами, что изображенные на плантациях афроамериканские рабы и мертвый индеец оскорбляют чувства современных школьников с афроамериканскими и индейскими корнями. Против активно выступили деятели искусства и ассоциация выпускников. Сначала было принято анонимное единогласное решение закрасить изображения, однако впоследствии под давлением общественности в августе оно было пересмотрено и сейчас решается, как закрыть фрески. Защитники оспаривают и такой подход.
Анатолий Антонов
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КультураДжордж ВашингтонРоссияВашингтон (город)СШАВ мире
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