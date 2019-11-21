Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Экипаж атомной подводной лодки Тихоокеанского флота "Кузбасс" в рамках учений у берегов Камчатки нашел субмарину условного противника и провел торпедную атаку, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Роль условного противника в ходе учения была отведена атомному подводному крейсеру с крылатыми ракетами "Омск". АПЛ "Кузбасс" выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы "противника", и с выгодной позиции атаковала ее торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район",- говорится в сообщении.
В ходе этого эпизода был полностью отработан алгоритм действий экипажа АПЛ при выходе в атаку за исключением фактического торпедного залпа.
В свою очередь "Омск" провел маневр уклонения от торпед.
АПЛ "Кузбасс" - многоцелевая атомная подводная лодка третьего поколения проекта 971 "Щука-Б", обладает высокой скрытностью.