Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"

"Роль условного противника в ходе учения была отведена атомному подводному крейсеру с крылатыми ракетами "Омск". АПЛ "Кузбасс" выполнила комплекс мер по маскировке, обнаружила субмарину, обозначавшую силы "противника", и с выгодной позиции атаковала ее торпедным оружием, после чего осуществила послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки и скрытно покинула район",- говорится в сообщении.