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РИА Новости

В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей

04:16 21.11.2019
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииМЧС России приступило к доставке восьмидесятой партии гуманитарной помощи для Донбасса. 22 августа 2018
МЧС России приступило к доставке восьмидесятой партии гуманитарной помощи для Донбасса. 22 августа 2018
© Фото : предоставлено МЧС России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 370 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 14 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 600 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Автомобиль Красного Креста
14 ноября, 10:25
Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 91 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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МЧС РФМоскваДонецк (Донецкая область)ЛуганскРоссияОбщество
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