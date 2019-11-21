В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 370 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 14 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 600 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 91 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.