В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей

МЧС России приступило к доставке восьмидесятой партии гуманитарной помощи для Донбасса. 22 августа 2018

© Фото : предоставлено МЧС России МЧС России приступило к доставке восьмидесятой партии гуманитарной помощи для Донбасса. 22 августа 2018

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Колонна покинула Донской спасательный центр в Ростовской области . В составе гуманитарного груза более 370 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 14 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 600 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.