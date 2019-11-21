Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T03:47+0300
https://ria.ru/20191121/1561186358.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:133:3076:1863_1036x0_80_0_0_e72ecc81add79fcbe958465d1fc4a23d.jpg
РИА Новости

Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty

03:47 21.11.2019
304
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бизнес-модели компаний Google и Facebook угрожают правам человека, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.
Согласно ее докладу, Google и Facebook помогли соединить весь мир и предоставляют важнейшие услуги миллиардам пользователей, однако сталкиваются с системными издержками.
"Бизнес-модель компаний, основанная на наблюдении за действиями пользователей, заставляет людей заключать фаустовскую сделку, согласно которой они могут пользоваться своими правами человека онлайн, только подчиняясь системе, основывающейся на нарушениях прав человека", - говорится в докладе.
Во-первых, речь идет о "беспрецедентном посягательстве" на право на личное пространство, считают в Amnesty.
Логотип социальной сети Facebook
15 ноября, 12:28Медиавойны
Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD
Далее идет серия косвенных эффектов, которые подвергают серьезному риску ряд других прав, от свободы слова до свободы мысли и свободы от дискриминации, говорится в докладе.
"Постепенное разрушение приватности в руках Google и Facebook - прямой результат того, что компании достигли доминирующего положения на рынке и установили контроль над мировым публичным пространством", - считает организация.
После того как компании собирают данные пользователей, они используют их, чтобы проанализировать людей, разбить их на группы и сделать прогноз насчет их интересов, характеристик и поведения, говорится в докладе.
"Эти две компании собирают обширную информацию о том, что мы ищем, куда мы ходим, с кем мы общаемся, что мы говорим, что мы читаем", - значится в тексте.
Логотип компании Google
13 ноября, 05:50
США начали расследование против медицинского проекта Google, пишут СМИ
Нарушение приватности, "которое находится в самом сердце Google и Facebook", демонстрируется долгой историей скандалов вокруг этих компаний, и несмотря на их заверения о приверженности политике конфиденциальности, "тяжело не заметить эти многочисленные нарушения", которые стали частью функционирования их бизнеса, пишет Amnesty.
1400020
Обсудить 0
GoogleFacebook, Inc.ТехнологииВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр призвала украинцев перестать верить Зеленскому
Ключевская сопка
На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
Крупнокалиберный автомат АШ-12
"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы
Цех розлива коньяка
Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
Замсекретаря генсовета Единой России Андрей Климов
Сенатор сообщил, когда может состояться визит правящей партии САР в Россию
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
Моралес предупредил боливийских военных об ответственности за репрессии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
Пентагон: Киев в июле выражал беспокойство из-за заморозки военной помощи
Люди с плакатом на улице Ванкувера в Канаде, выражающие поддержку финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу
В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
Актриса Анна Михалкова
Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм
Сайт электронной платежной системы QIWI
В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
В ТПП рассказали, как цифровая маркировка может повлиять на цены в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
03:58Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
03:47Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
Лента новостейМолния