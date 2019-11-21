Моралес предупредил боливийских военных об ответственности за репрессии

Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса. Архивное фото

Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса

МОНТЕВИДЕО, 21 ноя — РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Эво Моралес предупредил вооруженные силы Боливии , что международные нормы стоят выше указа временного правительства, освобождающего их от ответственности за разгон протестов.

"Я хочу, чтобы вооружённые силы знали, что международные нормы выше любого закона или указа, и уйти от ответственности не получится. Это были преступления против человечности", - сказал Моралес в интервью РИА Новости, комментируя растущее число жертв в протестах против действий временного правительства.

Временный президент Жанин Аньес 17 ноября издала указ, освобождающий вооружённые силы от уголовной ответственности при наведении порядка. Это решение осудили международные организации и политические противники. По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения.

Моралес также заверил, что мир в стране стоит для него сейчас превыше всего.

"Если они (США и временное правительство) так меня боятся, то я не хочу быть кандидатом на предстоящих выборах. И если я чем-то могу способствовать миру, сделаю это", — сказал экс-президент.

Кроме того, Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию, но для этого требуются гарантии безопасности от временного правительства.

"Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство", — сказал экс-президент.