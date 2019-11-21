Моралес предупредил боливийских военных об ответственности за репрессии

МОНТЕВИДЕО, 21 ноя — РИА Новости. Экс-президент Эво Моралес предупредил вооруженные силы Боливии, что международные нормы стоят выше указа временного правительства, освобождающего их от ответственности за разгон протестов.
"Я хочу, чтобы вооружённые силы знали, что международные нормы выше любого закона или указа, и уйти от ответственности не получится. Это были преступления против человечности", - сказал Моралес в интервью РИА Новости, комментируя растущее число жертв в протестах против действий временного правительства.
Временный президент Жанин Аньес 17 ноября издала указ, освобождающий вооружённые силы от уголовной ответственности при наведении порядка. Это решение осудили международные организации и политические противники. По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения.
Моралес также заверил, что мир в стране стоит для него сейчас превыше всего.
"Если они (США и временное правительство) так меня боятся, то я не хочу быть кандидатом на предстоящих выборах. И если я чем-то могу способствовать миру, сделаю это", — сказал экс-президент.
Кроме того, Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию, но для этого требуются гарантии безопасности от временного правительства.
"Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство", — сказал экс-президент.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с его противником Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.