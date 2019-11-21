Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая российская космическая геодезическая система "Гео-ИК-3" из пяти спутников будет развернута на орбите через десять лет, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Сейчас на орбите работает система "Гео-ИК-2", включающая два аппарата. Первый спутник "Гео-ИК-2" в феврале 2011 года был выведен на нерасчетную орбиту из-за сбоя системы управления разгонного блока "Бриз-КМ" и не мог использоваться по назначению. Второй и третий "Гео-ИК-2" были успешно запущены в июне 2016 года и августе 2019 года.

В материалах отмечается, что в систему "Гео-ИК-3" войдут пять спутников: два для альтиметрии (измерение высот земной поверхности), один для градиентометрии (определение градиентов силы тяжести) и два для гравиметрии (из­ме­ре­ние ве­ли­чин, ха­рак­те­ри­зую­щих гравитационное по­ле Земли).

Спутники для альтиметрии будут запущены в 2027 и 2029 годах, для градиентометрии и гравиметрии - в 2028 году.

В июне 2016 года из презентации гендиректора компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в " Роскосмос ") Николая Тестоедова следовало, что предприятие приступило к разработке системы "Гео-ИК-3".