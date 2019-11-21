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РИА Наука
2019-11-21T03:26+0300
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РИА Новости

Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах

03:26 21.11.2019
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© АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"Геодезический космический аппарат "Гео-ИК-2"
Геодезический космический аппарат Гео-ИК-2
© АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Геодезический космический аппарат "Гео-ИК-2". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая российская космическая геодезическая система "Гео-ИК-3" из пяти спутников будет развернута на орбите через десять лет, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сейчас на орбите работает система "Гео-ИК-2", включающая два аппарата. Первый спутник "Гео-ИК-2" в феврале 2011 года был выведен на нерасчетную орбиту из-за сбоя системы управления разгонного блока "Бриз-КМ" и не мог использоваться по назначению. Второй и третий "Гео-ИК-2" были успешно запущены в июне 2016 года и августе 2019 года.
В материалах отмечается, что в систему "Гео-ИК-3" войдут пять спутников: два для альтиметрии (измерение высот земной поверхности), один для градиентометрии (определение градиентов силы тяжести) и два для гравиметрии (из­ме­ре­ние ве­ли­чин, ха­рак­те­ри­зую­щих гравитационное по­ле Земли).
Спутники для альтиметрии будут запущены в 2027 и 2029 годах, для градиентометрии и гравиметрии - в 2028 году.
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
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В июне 2016 года из презентации гендиректора компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в "Роскосмос") Николая Тестоедова следовало, что предприятие приступило к разработке системы "Гео-ИК-3".
В апреле 2014 года начальник военно-топографического управления российского Генштаба Сергей Козлов заявил, что вооруженным силам нужен новый космический геодезический комплекс "Гео-ИК-3", чтобы выполнять перспективные требований войск и новых образцов вооружения к топогеодезическим данным.
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РИА НаукаСергей КозловНиколай ТестоедовКосмос - РИА НаукаРоскосмосИнформационные спутниковые системыРоссия
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