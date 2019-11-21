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РИА Новости

Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности

03:22 21.11.2019
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© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Luis Cortes
Эво Моралес в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы вернуться в страну уже завтра, но для этого требуются гарантии безопасности от временного правительства.
"Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство", - сказал Моралес.
Ранее экс-президент попросил помощи международных посредников в возвращении в Боливию из Мексики, где ему было предоставлено политическое убежище.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
Эво Моралес
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Смена власти в БоливииМехико (штат)Эво МоралесБоливияСШАВ мире
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