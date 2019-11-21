В ТПП рассказали, как цифровая маркировка может повлиять на цены в стране

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Цифровая маркировка, которая вводится в России для ряда товаров, может затруднить их логистику, что в свою очередь способно вызвать рост цен и закрытие небольших розничных компаний в регионах, следует из резолюции по итогам конференции на тему маркировки, которую Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ провела в конце октября (имеется в распоряжении РИА Новости).

Согласно документу, представители объединений предпринимателей, малого и среднего бизнеса в рамках выступлений выразили серьезную обеспокоенность запланированными сроками реализации проекта по маркировке. "Внедрение системы цифровой маркировки вызывает обеспокоенность среди представителей сборных автоперевозок грузов в России. Так, например, для них очевидна проблема, связанная с логистическими издержками на маркировку сборных грузов", - говорится в резолюции.

В материалах приводятся оценки экспертов по внешнеэкономической деятельности логистического оператора "АРТ Деливери", согласно которым доля сборных грузов в поставках импортной одежды и обуви в настоящее время превышает 30%. Одна сборная машина в среднем состоит из 60 заказов от 70-100 поставщиков, при этом сам груз может насчитывать 20-40 тысяч товаров разных видов.

"В случае поштучной маркировки необходимо каждое изделие достать из упаковки, замаркировать и упаковать заново... При поштучной маркировке срок доставки из Европы увеличится с 7 до 15-20 дней. Ввиду того, что большинство грузов в российские регионы отправляется на условиях предоплаты, увеличение сроков доставки приведет к заморозке средств, снижению оборачиваемости, росту цен и, как следствие, к массовому закрытию небольших розничных компаний, которые обслуживают потребителей в регионах", - говорится в документе.

ТПП намерена обратиться с письмом к первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову. Деловое объединение хочет предложить первому вице-премьеру "разрешить логистическим операторам-импортерам проводить маркировку сборных заказов не поштучно, а только агрегированными таможенными кодами". Данная возможность, по мнению логистических операторов, должна быть внесена в правила маркировки обуви и изделий легкой промышленности.

Кроме этого, ТПП намерена попросить Силуанова совместно с бизнес-сообществом провести анализ целесообразности введения обязательной маркировки молочной продукции и других товарных групп, для которых требования обязательной маркировки еще не вступили в силу. Палата также хочет попросить первого вице-премьера придерживаться принципа введения не более чем одной системы прослеживаемости для одной товарной группы.