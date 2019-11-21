Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T03:30+0300
https://ria.ru/20191121/1561185945.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151320/39/1513203995_0:0:5342:3006_1036x0_80_0_0_a2f76ef4d819fd0feb3bfcb3c42379ae.jpg
РИА Новости

Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках

03:30 21.11.2019
88
© Фото : Pixabay/Photo-MixПокупка в интернете
Покупка в интернете
© Фото : Pixabay/Photo-Mix
Покупка в интернете . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 80% россиян испытывают стресс от необходимости выбирать товары и услуги, причем часто его причиной становятся недостаток знаний о предмете покупки и высокая цена, выяснила ResearchMe по заказу фармацевтической компании Stada.
"Более 80% россиян испытывают стресс от необходимости выбирать товар или услугу. В ходе опроса каждый второй посетовал на то, что выбор сложнее всего сделать в отсутствии информации о продукте и из-за недостатка знаний о предмете покупки. Для каждого четвертого основной причиной стресса при выборе товара или услуги является высокая цена", - говорится в результатах исследования.
Сложнее всего россиянам оказалось выбирать бытовую технику и электронику (54% респондентов). Далее следует одежда и аксессуары - 34%. Третье место заняли медикаменты - 31%. Причем почти половина опрошенных (45%) уверены, что в стране невелик выбор лекарств с оптимальным сочетанием цены и качества.
"Сложность выбора лекарственных препаратов, витаминов и БАД связана в первую очередь с тем, что фармацевтическая грамотность населения находится на достаточно низком уровне", - добавил заместитель гендиректора Stada в России Иван Глушков.
Сотрудники в офисе
Вчера, 03:13
Исследование: россиян чаще всего премируют за перевыполнение показателей
Меньше всего сложностей у россиян вызывает выбор продуктов питания.
Спокойнее всего к выбору товаров и услуг любых категорий относятся люди старше 45 лет. У молодежи наибольшие сложности вызывает выбор одежды и обуви. Люди в возрасте от 25 до 34 лет испытывают проблемы с выбором лекарств, а респонденты старше 35 лет - с выбором бытовой техники.
Исследование проводилось осенью 2019 года. В нем приняли участие 7168 респондентов из всех регионов России.
020202
Обсудить 0
ЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Сайт электронной платежной системы QIWI
В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
Президент России Владимир Путин
Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
Цех розлива коньяка
Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости
Замсекретаря генсовета Единой России Андрей Климов
Сенатор сообщил, когда может состояться визит правящей партии САР в Россию
Актриса Анна Михалкова
Пармас советует брать на главную роль Михалкову тем, кто хочет спасти фильм
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
В ТПП рассказали, как цифровая маркировка может повлиять на цены в стране
Начальник управления ФСИН России по Москве Сергей Мороз
Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы
Имбирный чай
Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
Геодезический космический аппарат Гео-ИК-2
Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
Иранский техник работает на ядерном объекте
Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
Учения РВСН
РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
03:58Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Лента новостейМолния