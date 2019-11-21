Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 80% россиян испытывают стресс от необходимости выбирать товары и услуги, причем часто его причиной становятся недостаток знаний о предмете покупки и высокая цена, выяснила ResearchMe по заказу фармацевтической компании Stada.

"Более 80% россиян испытывают стресс от необходимости выбирать товар или услугу. В ходе опроса каждый второй посетовал на то, что выбор сложнее всего сделать в отсутствии информации о продукте и из-за недостатка знаний о предмете покупки. Для каждого четвертого основной причиной стресса при выборе товара или услуги является высокая цена", - говорится в результатах исследования.

Сложнее всего россиянам оказалось выбирать бытовую технику и электронику (54% респондентов). Далее следует одежда и аксессуары - 34%. Третье место заняли медикаменты - 31%. Причем почти половина опрошенных (45%) уверены, что в стране невелик выбор лекарств с оптимальным сочетанием цены и качества.

"Сложность выбора лекарственных препаратов, витаминов и БАД связана в первую очередь с тем, что фармацевтическая грамотность населения находится на достаточно низком уровне", - добавил заместитель гендиректора Stada в России Иван Глушков.

Меньше всего сложностей у россиян вызывает выбор продуктов питания.

Спокойнее всего к выбору товаров и услуг любых категорий относятся люди старше 45 лет. У молодежи наибольшие сложности вызывает выбор одежды и обуви. Люди в возрасте от 25 до 34 лет испытывают проблемы с выбором лекарств, а респонденты старше 35 лет - с выбором бытовой техники.