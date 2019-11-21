Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. С приходом климатической зимы в Москву врачи рассказали РИА Новости, какие напитки хорошо помогают согреться в холодную погоду, что лучше: горячий шоколад или кофе, и как правильно пить глинтвейн.

В четверг в Москву придет климатическая зима, дневная температура опустится до минусовых значений. Одновременно с ее приходом в столице стартует зимний сезон в парках – уже в пятницу открываются главные катки города на ВДНХ и в Парке Горького.

Опрошенные РИА Новости врачи сходятся во мнении, что для того, чтобы не замерзнуть, долгое время находясь на улице, в первую очередь необходимо позаботиться о теплой одежде. Но согревающие напитки также могут помочь на какое-то время прогреть горло и организм и защитить тело от переохлаждения.

Главный зимний напиток

Традиционно, начиная с конца осени, в меню кафе, ресторанов и торговых точек на городских площадках появляются согревающие напитки. Самый распространенный из них глинтвейн -слабоалкогольный напиток, который делается на основе красного вина, фруктов и большого количества пряностей, иногда в него добавляют немного имбиря.

Врач-диетолог Сергей Обложко отмечает, что лучше всего выбирать безалкогольный вариант глинтвейна. По его словам, если убрать алкоголь, этот напиток будет нести пользу, по составу прекрасно подходит, чтобы согреть организм.

"Сахар, какие-то оставшиеся витамины, органические кислоты – все это может обладать, действительно, бодрящим энергетическим эффектом. А пряности раздражают рецепторы пищевода, усиливают локальное кровоснабжение и создают ощущение тепла. При этом как-то особенно организм на согревание не стимулируют. Если человек тепло одет, ему этих эффектов будет достаточно", - сказал Обложко.

Касательно алкогольного глинтвейна и других напитков, в составе которых есть алкоголь, врачи сходятся во мнении, что влияние алкоголя на организм на холоде неоднозначно: вначале становится тепло, но затем есть риск переохлаждения.

"С алкоголем двоякий момент, он сначала согревает, а потом наоборот. Это временный эффект, вначале организм вырабатывает тепло, происходит расширение сосудов, кровоток улучшается, теплообмен усиливается, но через какое-то время, когда действие алкоголя будет уже не таким выраженным, мы начинаем замерзать. Причем сильнее, чем если бы мы не пили алкоголь", - заявил врач-терапевт Виктор Лишин.

Врач-диетолог Маргарита Королева отмечает, что риск переохлаждения в большинстве случаев возникает, если человек легко одет. "Если человек достаточно тепло и плотно одет, выпотевания не будет, поэтому переохладиться дополнительно риска не будет", - говорит она.

По ее словам, для согревания на морозе можно выбирать и алкогольный вариант глинтвейна, главное помнить о дозировках и одежде по погоде.

"Такой напиток можно использовать небольшими глотками, но не более чем стакан 200-250 миллилитров для того, чтобы и согреть организм, и обеспечить профилактику ненужных проблем, мобилизовать иммунную систему, и в то же время не навредить организму алкогольными калориями. Чтобы человеку было и приятно и тепло, и в то же время без вреда для здоровья", - сказала Королева.

Чай или кофе

Касательно того, что лучше выбрать, чтобы согреться на улице, чай или кофе, диетологи отмечают, что чай лучше. Как отмечает Лишин, кофе, конечно, может дать недолгий согревающий эффект за счет своей температуры, однако в целом данный напиток, скорее, вредит согреванию.

"Кофе только за счет температуры может дать недолгий эффект. У кофе есть побочный эффект мочегонный, наоборот, происходит обезвоживание, он уводит жидкость из организма, поэтому это будет влиять отрицательно на согревание", - сказал Лишин.

Что касается чая, то, по мнению врача-диетолога Обложко, для большего эффекта в чай рекомендуется добавить сахар или сливки.

"Исключительно в плане температуры, если чай без ничего, то он придаст какую-то теплоту, но он не содержит каких-то питательных веществ в себе. Исключительно бодрящий эффект, связанный с воздействием на центральную нервную систему. А если туда добавить сахара или сливок, то получается три в одном: и энергетический эффект, и калорийность, и сахар придаст бодрости. Если человек планирует какую-то физическую нагрузку, то это хорошее решение и для того, чтобы согреться и выдать эту физическую нагрузку", - сказал он.

Как добавила Королева, также для повышения иммунитета в чай можно добавить лимон, имбирь и мед, который является натуральным заменителем сахара и источником энергии.

"Это и вкусно, и поддерживает иммунитет, работоспособность и настроение", - сказала она.

Ягодные морсы и компоты

Также, по мнению Королевой, для согревания хороши ягодные морсы, например, на основе клюквы с добавлением лимона, палочки корицы и имбиря.

"Этих ингредиентов будет вполне достаточно, чтобы согреть организм и поддержать иммунитет. Можно добавить немного меда, чтобы подсластить эту историю. Тот же имбирь и корица усиливают кровообращение, и за счет микроциркуляции организм согревается", - сказала она.

Как отметил Обложко, морсы придадут сил и бодрости в основном еще и потому, что в них содержится сахар. По его словам, еще один хороший вариант – компоты.

"Они относительно низкокалорийные, если туда не добавлять сахара. Компоты более полезны для кишечника, или есть люди, которые плохо переносят кофеиновую нагрузку, у них от кофе, от чая начинается нарушение ритма, или давление подскакивает, то какой-то компот в термосе для них это будет хорошее решение. Сахар есть, а кофеина нет", - сказал Обложко.

Больше калорий

По словам Обложко, чем больше калорий в напитке, тем лучше он поспособствует согреванию.

"Печень – орган, который в основном отвечает за термогенез, она очень хорошо реагирует на какие-то калории. Когда энергия поступает в организм, она может быть преобразована в тепло, в движение. Если человек легко одет и планирует физическую нагрузку, нужно обратить внимание на то, чтобы напиток был калорийным: сладким или с молоком или сливками", - сказал он.

По его словам, хорошими вариантами будут какао и горячий шоколад, они дадут необходимую энергию.

"Это, действительно, хороший выбор, это не алкогольные напитки, они бодрящие, в них достаточно энергии. Кружечка горячего шоколада, где-то 200 килокалорий - считай полноценный прием пищи", - сказал Обложко.

Однако при этом важно помнить, что согревшись теплыми и горячими напитками, не нужно потом расстегивать верхнюю одежду и снимать шапку и шарф, считая, что уже и так тепло, подчеркивает врач-терапевт Лишин.