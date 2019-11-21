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РИА Новости

В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных

03:09 21.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МЧС РФ Евгению Зиничеву организовать на базе министерства временные пункты обогрева для бездомных, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов.
Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что возможностей социальных и благотворительных организаций сегодня не хватает, чтобы помочь всем бездомным в период похолодания.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность организации временных пунктов обогрева и санитарного ухода на базе мощностей министерства ЧС для бездомных, не имеющих возможности найти кров во время зимних заморозков. Безусловно, многие из бродяг опустились на социальное дно по собственной вине, но государство обязано заботиться обо всех гражданах в сложных периодах жизни: гуманное и человечное отношение к ближнему всегда было неотъемлемой частью нашей культуры", - говорится в обращении Милонова на имя Зиничева.
По мнению депутата, подобные пункты могли бы работать, когда среднесуточная температура опускается ниже минус 10 градусов. "По статистике, именно в такие периоды происходит большинство случаев смерти и обморожений. В теплые дни и дни потеплений работа таких пунктов может быть приостановлена", - полагает Милонов.
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Виталий МилоновГосдума РФМЧС РФРоссияОбщество
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