Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России обсудит в четверг законопроект, который призван упростить порядок сдачи в Госфильмофонд обязательных экземпляров фильмов, сообщила пресс-служба кабинета.

Проект предусматривает, что порядок доставки, хранения и учета обязательного экземпляра, а также требования к виду носителя и формату записи будут устанавливать профильные ведомства.

"Законопроектом предлагается... установить срок сдачи фильмов в Госфильмофонд России – не позднее чем через три месяца с даты выдачи прокатного удостоверения на фильм, выданного федеральным органом исполнительной власти в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.