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РИА Новости

Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд

02:45 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России обсудит в четверг законопроект, который призван упростить порядок сдачи в Госфильмофонд обязательных экземпляров фильмов, сообщила пресс-служба кабинета.
Проект предусматривает, что порядок доставки, хранения и учета обязательного экземпляра, а также требования к виду носителя и формату записи будут устанавливать профильные ведомства.
"Законопроектом предлагается... установить срок сдачи фильмов в Госфильмофонд России – не позднее чем через три месяца с даты выдачи прокатного удостоверения на фильм, выданного федеральным органом исполнительной власти в сфере кинематографии", - говорится в сообщении.
Законопроект направлен на совершенствование норм, регламентирующих предоставление обязательных экземпляров аудиовизуальной продукции. Он призван упростить процедуру доставки обязательного экземпляра и снизить расходы производителей фильмов на изготовление этого экземпляра.
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Госфильмофонд РФРоссияБезопасностьОбщество
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