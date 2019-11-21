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РИА Новости

Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе

02:44 21.11.2019
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© Фото : Страница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Страница Владимира Зеленского в Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался от предложения главы Белоруссии Александра Лукашенко в помощи для контроля границы регионов Донбасса с Россией, потому что Украина независимое государство, которое справится своими силами.
Ранее Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию ситуации в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе минских соглашений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет.
"Александр Григорьевич Лукашенко сказал: если вам потом (после возвращения части Донбасса под контроль Киева – ред.) будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины и России, когда вам нужно будет брать под контроль нашу границу, пожалуйста, обращайтесь, мы обязательно поможем. Этот тезис был, я знаю, что он звучал не впервые, я его поблагодарил, но я же думаю, что мы независимая страна, у нас хватит своих пограничников", - сказал Зеленский, выступая в Очакове. Трансляцию вел телеканал "Новое время".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Вадим ПристайкоДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийМинскВ мире
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