Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался от предложения главы Белоруссии Александра Лукашенко в помощи для контроля границы регионов Донбасса с Россией, потому что Украина независимое государство, которое справится своими силами.

Ранее Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию ситуации в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе минских соглашений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет.

"Александр Григорьевич Лукашенко сказал: если вам потом (после возвращения части Донбасса под контроль Киева – ред.) будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины и России, когда вам нужно будет брать под контроль нашу границу, пожалуйста, обращайтесь, мы обязательно поможем. Этот тезис был, я знаю, что он звучал не впервые, я его поблагодарил, но я же думаю, что мы независимая страна, у нас хватит своих пограничников", - сказал Зеленский, выступая в Очакове. Трансляцию вел телеканал "Новое время".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.