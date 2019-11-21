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РИА Новости

Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона

02:41 21.11.2019
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© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 21 ноя – РИА Новости. Надежно стабилизировать положение в сахаро-сахельском регионе без нормализации ситуации в Ливии невозможно, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.
Многие страны Сахеля, в том числе граничащие с Ливией, сталкиваются с проблемами терроризма и экстремизма. По словам Полянского, уровень угроз безопасности в Сахеле стал беспрецедентно высоким.
"Ширится география террористической активности, наркотрафика и оргпреступности. А экстремистская идеология завоевывает все новых адептов", - сказал дипломат.
Он указал, что практически еженедельно приходят  сводки о гибели от рук бандподполья десятков военнослужащих или мирных граждан в той или иной стране региона.
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"Как отмечается в докладе генерального секретаря, угроза уже нависла и над государствами Гвинейского залива. Корни этих явлений известны. В Сахеле мы пожинаем плоды развала государственности в Ливии, что стало последствием грубого иностранного вмешательства", - подчеркнул Полянский.
"Полагаем, что без нормализации обстановки в этой стране, надежно стабилизировать регион практически невозможно", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНЕвросоюзТриполиЛивияООНВ мире
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