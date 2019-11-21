Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона

ООН, 21 ноя – РИА Новости. Надежно стабилизировать положение в сахаро-сахельском регионе без нормализации ситуации в Надежно стабилизировать положение в сахаро-сахельском регионе без нормализации ситуации в Ливии невозможно, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский

Многие страны Сахеля , в том числе граничащие с Ливией, сталкиваются с проблемами терроризма и экстремизма. По словам Полянского, уровень угроз безопасности в Сахеле стал беспрецедентно высоким.

"Ширится география террористической активности, наркотрафика и оргпреступности. А экстремистская идеология завоевывает все новых адептов", - сказал дипломат.

Он указал, что практически еженедельно приходят сводки о гибели от рук бандподполья десятков военнослужащих или мирных граждан в той или иной стране региона.

"Как отмечается в докладе генерального секретаря, угроза уже нависла и над государствами Гвинейского залива. Корни этих явлений известны. В Сахеле мы пожинаем плоды развала государственности в Ливии, что стало последствием грубого иностранного вмешательства", - подчеркнул Полянский.

"Полагаем, что без нормализации обстановки в этой стране, надежно стабилизировать регион практически невозможно", - добавил он.