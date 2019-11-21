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РИА Новости

В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции

02:38 21.11.2019
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© AFP 2019 / Jason RedmondЛюди с плакатом на улице Ванкувера в Канаде, выражающие поддержку финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу
Люди с плакатом на улице Ванкувера в Канаде, выражающие поддержку финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу
© AFP 2019 / Jason Redmond
Люди с плакатом на улице Ванкувера в Канаде, выражающие поддержку финансовому директору компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Юристы финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемой в мошенничестве в США, подали апелляцию, призывая канадское правительство немедленно прекратить попытки ее экстрадировать, сообщает телеканал CTV News.
Финдиректор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года по запросу США и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.
Представитель Huawei Canada заявил, что апелляция была подана 13 ноября. В ней заявляется, что попытки экстрадировать Мэн Ваньчжоу "не могут соответствовать стандартам двойной уголовной ответственности, установленным канадским законом об экстрадиции".
Двойная уголовная ответственность - руководящий принцип канадских законов об экстрадиции. Это значит, что правонарушение обвиняемого должно признаваться преступлением в обеих странах.
Офис компании Huawei в Пекине
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GPSHuawei TechnologiesКанадаСШАВ мире
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