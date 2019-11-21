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РИА Новости

ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян

02:29 21.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отказ от решения вопросов с налогообложением контролируемых иностранных компаний (КИК) и других активов за рубежом может иметь серьезные последствия для россиян, предупреждает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин.
"Все, кто так или иначе работает за рубежом или учреждает и работает с контролируемыми иностранными компаниями, должны помнить: если вы не разобрались со своей юрисдикцией, со своим налоговым резидентством, то серьезные проблемы возможны. За рубежом вам неизбежно будут задавать вопросы налоговые службы", - сказал Мишустин в интервью газете "Коммерсант".
Безболезненным выходом из этой ситуации, по его словам, является возвращение денег в Россию с использованием механизмов добровольного декларирования зарубежных счетов и активов. Он напомнил, что в России сейчас действует амнистия капиталов - она будет проходить до конца февраля 2020 года.
"Время минимизировать эти риски еще есть. Нерешение вопросов, связанных с КИКами, может иметь непростые последствия за рубежом. Там с удовольствием будут заниматься в том числе и россиянами, которые не платят налоги", - подчеркнул он.
Руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин
02:27
ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
Мишустин отметил, что в сентябре 2019 года в ФНС в рамках международного автоматического обмена налоговой информацией поступили данные о финансовых счетах от огромного количества юрлиц, в том числе из таких популярных среди российских инвесторов юрисдикций, как Кипр, Британские Виргинские острова, Каймановы, Сейшельские острова и так далее. "В этом году в число партнеров по автоматическому обмену информации в финансовых счетах входит более 70 юрисдикций мира – добавились, в частности, Австрия, Монако, Лихтенштейн, Панама, Швейцария", - сказал он.
Также в первом полугодии 2019 года ФНС России осуществила обмен страновыми отчетами по международным крупным компаниям за 2017 год. В сравнении с предыдущим годом число стран, представивших информацию российским налоговикам по страновым отчетам, увеличилось до 42, среди них все ключевые торговые партнеры России – в том числе страны ЕС и БРИКС.
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БРИКСМихаил МишустинКоммерсантъФедеральная налоговая служба РФРоссияБезопасностьЭкономика
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