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РИА Новости

ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга

02:27 21.11.2019 (обновлено: 02:28 21.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРуководитель ФНС РФ Михаил Мишустин
Руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
Налоговый мониторинг - форма контроля, при котором организации на постоянной основе предоставляют налоговикам доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а также к системам внутреннего контроля. Пока это доступно только крупным налогоплательщикам: с активами и годовым оборотом не менее 3 миллиардов рублей и суммой уплаченных за год налогов не менее 300 миллионов рублей, однако власти обсуждают расширение этих критериев.
"Нужно ли в эту систему всем? Не уверен. Компания должна быть настолько прозрачна, чтобы однозначное соответствие с финансовой отчетностью прослеживалось от первичной операции до всех отчетных форм", - заявил Мишустин в интервью газете "Коммерсант". По его словам, у предпринимателя должен быть выбор - пойти на налоговый мониторинг или нет, поскольку эта форма контроля предполагает высокий уровень доверия между налогоплательщиком и инспекцией.
"Ежегодный прирост перешедших на эту систему компаний России говорит о том, что бизнес в эту систему поверил. За четыре года количество участников проекта выросло в 14 раз: у нас было только семь компаний в 2016 году, сегодня это уже 95 компаний, эти компании обеспечивают около 30% федерального бюджета. В 2020 году мы ожидаем также значительный рост, до 200 компаний", - заявил глава службы.
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С теми, кто перешел на этот режим, ФНС, по словам Мишустина, намерена продвигаться дальше. "Планируем завершить в ближайшее время переход на совместную оценку рисков с компаниями, которые перешли на налоговый мониторинг. Такие подходы в рамках проекта ОЭСР сравнительного анализа оценки рисков (comparative risk analyses assessment, CORA) минимизируют трудозатраты компании на содержание специалистов по налоговому администрированию уже очень сильно, чуть ли до 30–40% от нынешнего штата", - рассказал он.
Режим CORA, по словам Мишустина, дает бизнесу полную налоговую определенность: компания понимает вместе с налоговыми органами ее риски, снижает давление и проверки.
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ОЭСРМихаил МишустинКоммерсантъФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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