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РИА Новости

Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии

02:26 21.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правовая коллизия, допускавшая возможность использования в уголовных делах деклараций, поданных в рамках амнистии капитала, полностью разрешена, таких прецедентов больше не будет, уверен глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.
"Тут точка. Коллизия разрешена. Об этом высказался президент, об этом много раз говорил Антон Силуанов (первый вице-премьер - министр финансов РФ - ред). Ни одного прецедента после того случая не было и в соответствии с решениями Верховного суда и не будет", - заявил Мишустин в интервью газете "Коммерсант".
Уголовное дело против обвиняемого в крупном мошенничестве предпринимателя Валерия Израйлита получило широкий резонанс осенью текущего года, после того как силовики попытались использовать в нем поданную в рамках амнистии капиталов налоговую спецдекларацию. Верховный суд РФ позже признал информацию из таких деклараций налоговой тайной и подтвердил, что доступ к ним силовиков должен быть закрыт.
Мишустин напомнил, что в соответствии с решением президиума Верховного суда, сведения, которые содержатся в декларациях и сведения, прилагаемые к декларации, признаются налоговой тайной. "Режим хранения таких сведений и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. Иные государственные и негосударственные органы и организации не в праве получать доступ к ним. Соответственно, они не не могут быть получены на основании судебного решения", - подчеркнул он.
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По словам главы ФНС, доступа к данным этих деклараций нет и у сотрудников контрольного блока ФНС, а сами данные не оцифровываются и хранятся только бумажном виде. "Иногда к нам приходят жалобы налогоплательщиков на то, что в отношении их проводятся действия налогового или валютного контроля, а спецдекларацию они сдали, мол чего пристаете. Это как раз показывает, что наши контрольщики не знают о существовании спецдекларации конктретного лица и, чтобы решить вопрос, декларанту самому необходимо показать им копию своей спецдекларации", - заявил Мишустин.
Амнистия капиталов проходит в России с 2015 года в несколько этапов, в минувшем июне стартовал третий. В ее рамках россияне могут задекларировать активы за рубежом, о которых они держали в неведении российские налоговые органы, и избежать любой ответственности, в том числе уголовной.
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Михаил МишустинАнтон СилуановКоммерсантъФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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