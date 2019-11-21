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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК

02:23 21.11.2019 (обновлено: 02:29 21.11.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтделение Промсвязьбанка. Архивное фото
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит в четверг в первом чтении правительственный законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.
Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК.
Кроме того, во исполнение поручений президента правительство наделяется полномочиями устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и уполномоченных банков в рамках гособоронзаказа.
Законопроект также уточняет порядок взаимодействия участников гособоронзаказа в целях соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента.
Статуя Фемиды
15 ноября, 14:37
Суд в Москве начал слушать по существу иск Промсвязьбанка к экс-руководству
Комитеты Госдумы по обороне и по финрынку рекомендовали принять законопроект в первом чтении.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
По оценке Минфина, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.
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РосимуществоГосдума РФПромсвязьбанкМоскваРоссияБезопасностьЭкономика
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