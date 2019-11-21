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РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами

02:14 21.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственная дума рассмотрит в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В 2017 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) и глава комитета по информационной политике Леонид Левин (СР) внесли законопроект о регулировании работы иностранных СМИ-иноагентов. Предлагалось запретить распространение в России материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. В выходных данных СМИ, участником которого выступает российское юрлицо - иностранный агент, требовалось делать соответствующее указание.
Проект был принят в первом чтении летом 2018 года.
В середине ноября 2019 года комитет по информполитике поддержал поправки в проект ко второму чтению, предложенные главой сенатского комиссии по защите суверенитета Андреем Климовым и глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым (ЕР).
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Парламентарии, в частности, предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать иноагентом организацию или частное лицо. Говоря о поправках, Левин ранее отмечал, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД.
По словам Левина, физическое или российское юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, если сотрудничает с иностранным СМИ - иноагентом. Он уточнил, что под "сотрудничеством" понимается участие в создании и распространении информации такого СМИ или учрежденного им российского юрлица.
Одновременно должно быть соблюдено второе условие, говорил Левин: физлицо должно получать финансирование из иностранных источников. Он подчеркивал, что для признания физлица иноагентом Минюст будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента.
Кроме того, глава комитета отмечал, что поправки ко второму чтению исключили положение о внесудебной блокировке ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ - иноагентов без соответствующей маркировки.
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Также уточнено, что иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо, через которое будет распространять информацию. Те, кто уже находится в соответствующем реестре Минюста, должны сделать это до 1 февраля 2020 года, остальные - в течение месяца после признания иностранным агентом.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно закону, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
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