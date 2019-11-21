Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Государственная дума рассмотрит в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

В 2017 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) и глава комитета по информационной политике Леонид Левин (СР) внесли законопроект о регулировании работы иностранных СМИ-иноагентов. Предлагалось запретить распространение в России материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента без соответствующей маркировки. В выходных данных СМИ, участником которого выступает российское юрлицо - иностранный агент, требовалось делать соответствующее указание.

Проект был принят в первом чтении летом 2018 года.

В середине ноября 2019 года комитет по информполитике поддержал поправки в проект ко второму чтению, предложенные главой сенатского комиссии по защите суверенитета Андреем Климовым и глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым (ЕР).

Парламентарии, в частности, предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать иноагентом организацию или частное лицо. Говоря о поправках, Левин ранее отмечал, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД.

По словам Левина, физическое или российское юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, если сотрудничает с иностранным СМИ - иноагентом. Он уточнил, что под "сотрудничеством" понимается участие в создании и распространении информации такого СМИ или учрежденного им российского юрлица.

Одновременно должно быть соблюдено второе условие, говорил Левин: физлицо должно получать финансирование из иностранных источников. Он подчеркивал, что для признания физлица иноагентом Минюст будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента.

Кроме того, глава комитета отмечал, что поправки ко второму чтению исключили положение о внесудебной блокировке ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ - иноагентов без соответствующей маркировки.

Также уточнено, что иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо, через которое будет распространять информацию. Те, кто уже находится в соответствующем реестре Минюста, должны сделать это до 1 февраля 2020 года, остальные - в течение месяца после признания иностранным агентом.