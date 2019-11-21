Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ.

В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Башкирию.

Как поясняли ранее разработчики, депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев, к участникам эксперимента будут отнесены регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД). Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

Глава Минфина Антон Силуанов в начале ноября допускал, что этот налоговый режим на всю страну может быть распространен ориентировочно с 1 июля 2020 года. Это связано с тем, что нужны изменения в законодательство, объем и количество которых станут ясны после того, как будут подведены итоги 2019 года, пояснял, в свою очередь, замминистра финансов Илья Трунин.