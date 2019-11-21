Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-11-21T02:16+0300
https://ria.ru/20191121/1561185240.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152179/13/1521791358_59:0:841:440_1036x0_80_0_0_1ded556f363e76352da01b27c88ded85.jpg
РИА Новости

"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат

02:16 21.11.2019
20883
Крупнокалиберный автомат АШ-12
Крупнокалиберный автомат АШ-12
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Журнал National Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, назвав его "ужасом на поле боя".
Отмечается, что оружие было разработано для нужд подразделений спецназначения ФСБ. Оно создано для случаев, когда дальность выстрела в значительной степени не имеет значения.
Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен мгновенно нейтрализовать цели, что позволяет избежать длительных перестрелок. Это обеспечивает исключительную гибкость при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях.
По мнению автора, три вида пуль подчеркивают акцент на тактической универсальности оружия: бронебойная с выступающим сердечником, оболочечная и двухпульная с тандемным размещением пуль.
АПЛ Юрий Долгорукий
18 октября, 06:19Новое оружие России
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
При этом производители попытались компенсировать огромный вес патронов, сделав пистолетную рукоятку и ложе АШ-12 из ударопрочного пластика.
26067446
Обсудить 7
Новое оружие РоссииФСБ РФРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Зеленский намерен просить Россию отдать технику с вернувшихся кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Иконки мессенджеров на экране смартфона
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Посольство РФ в Таллине
Посольство России ответило на территориальные претензии Эстонии
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Так выглядит гамма-всплеск в представлении художника
Астрофизики зафиксировали самый мощный гамма-всплеск во Вселенной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
06:55Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
Лента новостейМолния