"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Журнал Журнал National Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, назвав его "ужасом на поле боя".

Отмечается, что оружие было разработано для нужд подразделений спецназначения ФСБ . Оно создано для случаев, когда дальность выстрела в значительной степени не имеет значения.

Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен мгновенно нейтрализовать цели, что позволяет избежать длительных перестрелок. Это обеспечивает исключительную гибкость при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях.

По мнению автора, три вида пуль подчеркивают акцент на тактической универсальности оружия: бронебойная с выступающим сердечником, оболочечная и двухпульная с тандемным размещением пуль.