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РИА Новости

ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"

01:59 21.11.2019 (обновлено: 02:26 21.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель ФНС Михаил Мишустин
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Руководитель ФНС Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Налоговая отчетность для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН), использующих онлайн-кассы, будет отменена в ближайшее время, пообещал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин.
Он отметил, что внедрение онлайн-касс, которые передают налоговикам данные о платежах в режиме реального времени, делает розничную торговлю абсолютно прозрачной для ФНС и позволяет отменить налоговую отчетность. "Все кассовые формы мы уже отменили. В ближайшее время будем отменять отчетность для тех организаций, которые работают на УСН по доходам, если они применяют кассовые аппараты. Это и есть одна из целей", - сказал Мишустин в интервью газете "Коммерсант".
Сейчас, по данным ФНС, более 1,4 миллиона предпринимателей в России используют более 3,2 миллиона кассовых аппаратов с функцией онлайн-передачи данных. "В сутки пробивается более 200 миллионов чеков, все они онлайн сразу поступают на сервера ФНС, общая сумма - более 125 миллиардов рублей ежедневно", - сказал он.
В результате внедрения онлайн-касс ФНС фиксирует устойчивый рост уплаченного НДС в сфере розничной торговли - за два последних года он вырос на 50%, или на 124 миллиарда рублей.
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Кроме того, по словам главы ФНС, такие кассы обеспечивают защиту прав потребителей. "Вы переходите на цифровые чеки, которые удобно хранить, получать в электронном виде и проверять с помощью мобильного приложения", - пояснил он. В среднем, по данным ведомства, граждане в день проверяют 720 тысяч электронных чеков через специальный сервис.
"Уже более 30 разработчиков используют сервис в своих приложениях. Это дает людям достаточно широкий спектр возможностей – от поиска наиболее привлекательных цен до контроля личного семейного бюджета", - заявил Мишустин.
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Михаил МишустинКоммерсантъФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
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