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РИА Новости

Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома

01:54 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит возможность использования материнского капитала на строительство дома на земельном участке, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно данным, с 1 января законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" установлена возможность строительства жилого дома, в том числе на садовом земельном участке. В то же время законом не предусмотрена возможность использования маткапитала на строительство (реконструкцию) жилого помещения, находящегося на садовом земельном участке.
"В связи с этим законопроектом предлагается внести в статью... федерального закона изменения, обеспечивающие возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - говорится в сообщении.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в части перечня документов, представляемых для строительства (реконструкции).
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"Принятие законопроекта создаст правовую основу для направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - уточняется в сообщении.
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