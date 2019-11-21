Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит возможность использования материнского капитала на строительство дома на земельном участке, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно данным, с 1 января законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" установлена возможность строительства жилого дома, в том числе на садовом земельном участке. В то же время законом не предусмотрена возможность использования маткапитала на строительство (реконструкцию) жилого помещения, находящегося на садовом земельном участке.
"В связи с этим законопроектом предлагается внести в статью... федерального закона изменения, обеспечивающие возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - говорится в сообщении.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в части перечня документов, представляемых для строительства (реконструкции).
"Принятие законопроекта создаст правовую основу для направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - уточняется в сообщении.