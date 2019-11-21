Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома

Согласно данным, с 1 января законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" установлена возможность строительства жилого дома, в том числе на садовом земельном участке. В то же время законом не предусмотрена возможность использования маткапитала на строительство (реконструкцию) жилого помещения, находящегося на садовом земельном участке.