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РИА Новости

В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов

01:49 21.11.2019
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© Sputnik / Александр Шаламов / Перейти в фотобанкУчастники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Шаламов
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Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд в ночь на четверг вынес постановление об административном аресте в отношении десяти человек из 37 задержанных за хулиганство и неповиновения полиции в ходе митинга перед зданием парламента в Тбилиси, одному выписан штраф, еще один освобожден, рассмотрение дела остальных 25 человек продолжится в четверг, сообщает грузинский Первый канал на своем сайте.
МВД Грузии 18 ноября, во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента, задержало 37 человек. Они обвиняются в неповиновении полиции и хулиганстве.
Суд рассматривает дело задержанных уже третий день, при это в среду слушание началось с полудня и длилось до часу ночи непрерывно. Заседание проходило на форе шума и протестных выступлений активистов внутри и во дворе здания. Они возмущались, что их не впускали в зал суда, при этом как транслировала кадры грузинская телекомпания "Привели", в зале, где проходило слушание, были мобилизованы десятки сотрудников патрульной полиции. В судебный зал доступ был закрыт также для журналистов.
По данным ТВ, "десять задержанных получили от пяти до 13 дней ареста, одиннадцатый - штраф в 1 тысячу лари (около 340 долларов), еще один освобожден от административной ответственности. Рассмотрение дела 25 лиц отложено".
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
19 ноября, 08:47
В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиции, которая требует проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиции, которая требует проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
Разгон митинга в Тбилиси
18 ноября, 23:14
При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек
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Протесты в ТбилисиМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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