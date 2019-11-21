В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов

ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд в ночь на четверг вынес постановление об административном аресте в отношении десяти человек из 37 задержанных за хулиганство и неповиновения полиции в ходе митинга перед зданием парламента в Тбилиси, одному выписан штраф, еще один освобожден, рассмотрение дела остальных 25 человек продолжится в четверг, сообщает грузинский Первый канал на своем сайте.

МВД Грузии 18 ноября, во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента, задержало 37 человек. Они обвиняются в неповиновении полиции и хулиганстве.

Суд рассматривает дело задержанных уже третий день, при это в среду слушание началось с полудня и длилось до часу ночи непрерывно. Заседание проходило на форе шума и протестных выступлений активистов внутри и во дворе здания. Они возмущались, что их не впускали в зал суда, при этом как транслировала кадры грузинская телекомпания "Привели", в зале, где проходило слушание, были мобилизованы десятки сотрудников патрульной полиции. В судебный зал доступ был закрыт также для журналистов.

По данным ТВ, "десять задержанных получили от пяти до 13 дней ареста, одиннадцатый - штраф в 1 тысячу лари (около 340 долларов), еще один освобожден от административной ответственности. Рассмотрение дела 25 лиц отложено".

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, которая предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиции, которая требует проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.