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РИА Новости

ФНС сообщила о сокращении темпов роста налоговых поступлений в бюджет

01:47 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост налоговых поступлений в бюджет РФ в текущем году замедлился, но не прекратился - перечисления налогов за январь-октябрь 2019 года выросли на 7,9%, рассказал в интервью газете "Коммерсант" глава ФНС Михаил Мишустин.
"В текущем году, несмотря на разворот тренда цен на нефть в сторону снижения за январь, рост налоговых поступлений продолжается и за 10 месяцев 2019 года составил +7,9%", - сказал Мишустин. При том, что в 2017 и в 2018 году темпы прироста налоговых поступлений достигали исторических максимумов - они увеличивались соответственно на 20% и 23%.
Сдерживающий эффект на динамику поступлений в 2019 году, по словам Мишустина, вносят нефтегазовые доходы: в частности, рост поступлений НДПИ в результате снижения цен на нефть замедлился до 3,4%.
"Дополнительное влияние на динамику поступлений оказывает так называемый возвратный акциз, введенный в рамках "налогового маневра" с начала этого года. Это мера поддержки отечественной нефтепереработки и балансировки цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. За 10 месяцев 2019 года возвратный акциз составил 347 миллиардов рублей – а это два процентных пункта в динамике поступлений", - добавил Мишустин.
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
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Налоговые поступления, не связанные с экспортом нефти и газа, по словам главы ведомства, за 10 месяцев выросли на 12,4%. Прежде всего, речь идет о поступлениях от НДС и налога на прибыль, которые увеличились за 10 месяцев почти на 1 триллион рублей.
"В частности, по НДС поступления увеличились на 16,7%, или на 498 миллиардов рублей. При этом повышение налоговой ставки, по нашим оценкам, обеспечило менее половины от прироста поступлений и, что важно, не привело к ускорению инфляции. В основе роста налога на прибыль - прибыли прибыльных предприятий, она увеличивается на 8%", - пояснил Мишустин.
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