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РИА Новости

ФБР хочет поговорить с автором жалобы на Трампа

01:41 21.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ФБР изъявило желание побеседовать с осведомителем из ЦРУ, чья жалоба на июльский звонок президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послужила началом дела об импичменте, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщается, ФБР стремится сотрудничать с автором жалобы в рамках расследования, которое находится на начальной стадии. Предполагается, что сам осведомитель не является предметом расследования.
Изначально ФБР связалось с юридической командой, представляющей осведомителя, в прошлом месяце. Отмечается, что речь шла скорее о "вежливой просьбе", чем о требовании.
Команда автора жалобы, который работает в ЦРУ, предложила ответить на вопросы следователей конгресса письменно, но ответила отказом на требования республиканцев, чтобы он лично дал показания.
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Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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Импичмент Дональда ТрампаВиктор ШокинДональд ТрампThe Wall Street JournalФедеральное бюро расследований СШАВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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