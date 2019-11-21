ФБР хочет поговорить с автором жалобы на Трампа

Как сообщается, ФБР стремится сотрудничать с автором жалобы в рамках расследования, которое находится на начальной стадии. Предполагается, что сам осведомитель не является предметом расследования.

Команда автора жалобы, который работает в ЦРУ, предложила ответить на вопросы следователей конгресса письменно, но ответила отказом на требования республиканцев, чтобы он лично дал показания.

Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.