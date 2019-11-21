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РИА Новости

Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме

01:28 21.11.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту в среду подтверждают невиновность президента Дональда Трампа, заявили в Белом доме.
Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на размораживание помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена.
"Президент Дональд Трамп сказал: "Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы (президент Украины Владимир) Зеленский поступил правильно". Посол Гордон Сондланд засвидетельствовал это в своих показаниях и неоднократно подтверждал это сегодня. Это должно быть единственным выводом из сегодняшнего фиктивного слушания, и это было заявлено под присягой единственным человеком в этих слушаниях, который когда-либо говорил непосредственно с президентом Трампом", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Там отметили, что хотя большая часть показаний Сондленда была связана с его "предположениями и убеждениями, а не с твердыми фактами", он заявил, что Трамп никогда не говорил ему, что встреча в Белом доме или помощь Украине были связаны с получением публичного заявления от Зеленского.
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По мнению Белого дома, демократы в конгрессе вновь потерпели неудачу, пытаясь доказать, что Трамп требовал от Украины "услугу за услугу".
Сондленд в ходе слушаний по импичменту заявил, что, как ему кажется, размораживание помощи Украине и встреча Трампа с Зеленским зависели от начала расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года. Однако, как признал посол, Трамп в разговоре с ним отрицал, что такая увязка существует.
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Импичмент Дональда ТрампаГордон СондлендДональд ТрампЕвросоюзУкраинаВ мире
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