Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Показания посла США в ЕС Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту в среду подтверждают невиновность президента Дональда Трампа , заявили в Белом доме.

Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания в рамках импичмента с бывшими и действующими официальными лицами. Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на размораживание помощи провести расследование против своего политического оппонента — кандидата в президенты США Джо Байдена

"Президент Дональд Трамп сказал: "Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы (президент Украины Владимир) Зеленский поступил правильно". Посол Гордон Сондланд засвидетельствовал это в своих показаниях и неоднократно подтверждал это сегодня. Это должно быть единственным выводом из сегодняшнего фиктивного слушания, и это было заявлено под присягой единственным человеком в этих слушаниях, который когда-либо говорил непосредственно с президентом Трампом", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Там отметили, что хотя большая часть показаний Сондленда была связана с его "предположениями и убеждениями, а не с твердыми фактами", он заявил, что Трамп никогда не говорил ему, что встреча в Белом доме или помощь Украине были связаны с получением публичного заявления от Зеленского.

По мнению Белого дома, демократы в конгрессе вновь потерпели неудачу, пытаясь доказать, что Трамп требовал от Украины "услугу за услугу".