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РИА Новости

Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года

01:10 21.11.2019 (обновлено: 01:11 21.11.2019)
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© AP Photo / Caleb JonesОксфордский словарь английскго языка
Оксфордский словарь английскго языка
© AP Photo / Caleb Jones
Оксфордский словарь английскго языка. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Оксфордский словарь английского языка назвал "климатическое ЧП" (climate emergency) словом 2019 года, сообщает газета New York Times.
В шорт-лист также вошли "борьба с изменением климата" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial), "эко-тревожность" (eco-anxiety), "вымирание" (extinction) и "летать стыдно" (flight shame).
Слово года предназначено для того, чтобы подчеркнуть "слово или выражение с помощью доказания его употребимости, чтобы отразить дух, настроение или обеспокоенность уходящего года". Потенциально эти слова могут стать культурно значимыми терминами. Недавними победителями в этой категории стали "токсичный" (toxic), "молодежетрясение" (youthquake), "пост-правда"(post-truth) и "вейп" (vape).
"Когда мы просматривали факты, было очевидно, что вопросы, связанные с климатом, проходили сквозь все лексические единицы, с которыми мы работали. Это отражает, что это было настоящей озабоченностью англоговорящего мира в 2019 году", - сказала редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.
Слово 2018 года по версии Оксфордского словаря toxic
15 ноября 2018, 17:38
Оксфордский словарь назвал слово года
Использование термина "климатическое ЧП" в сотни раз увеличилось с 2018 года, свидетельствуют данные, собранные базой, включающей в себя сотни миллионов английских слов. Оно встречается в три раза чаще, чем "ЧП в области здравоохранения".
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