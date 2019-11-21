Кабмин обсудит создание "зон безопасности" вокруг объектов ТЭК

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект о создании "зоны безопасности" вокруг отдельных объектов ТЭК, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что законопроектом предусматривается дополнить основные понятия, используемые ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", новым понятием - "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса". Зону предлагается устанавливать вокруг объектов, имеющих критические элементы и особый статус.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить требуемый уровень защищенности объектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства в соответствии с доктриной энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации 13 мая 2019 года № 216, а также иными программными документами", - говорится в сообщении.