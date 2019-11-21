Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T01:09+0300
https://ria.ru/20191121/1561184518.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f88b330a7fe18c7d807051c66a176caa.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит создание "зон безопасности" вокруг объектов ТЭК

01:09 21.11.2019
74
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект о создании "зоны безопасности" вокруг отдельных объектов ТЭК, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что законопроектом предусматривается дополнить основные понятия, используемые ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", новым понятием - "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса". Зону предлагается устанавливать вокруг объектов, имеющих критические элементы и особый статус.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить требуемый уровень защищенности объектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства в соответствии с доктриной энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации 13 мая 2019 года № 216, а также иными программными документами", - говорится в сообщении.
Добавляется, что законопроект предусматривает наделение правительства РФ полномочиями по определению объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, а также особенностей обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности такого объекта, включая меры по обеспечению особого режима защиты от актов незаконного вмешательства.
Аварийный жилой дом
4 октября, 09:57
Правительство РФ одобрило новые механизмы расселения аварийного жилья
100010
Обсудить 0
МоскваРоссияБезопасностьПолитика
Рекомендуем
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
В Петербурге соберется парламентское собрание Союза Белоруссии и России
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимскому патриарху вручат премию Фонда единства православных народов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства
Селин Дион
Селин Дион рассказала, как относится к замужеству
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
В Сербии проверят сообщения о "вербовке" офицера российским военным
Президент Швейцарии Ули Маурер
Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии
Оксфордский словарь английскго языка
Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года
Дом Правительства РФ
Кабмин обсудит соглашение о сотрудничестве с Анголой в исследовании космоса
Участники акций протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси суд счел виновной часть задержанных в ходе митинга активистов
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский "застрял" в Харьковской области из-за поломки самолета, пишут СМИ
Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в своем офисе в Рамалле. 10 марта 2019
В Палестине призвали лишить еврейских поселенцев двойного гражданства
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
Русский союз Латвии поможет подозреваемому в отрицании "оккупации" страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
06:55Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
Лента новостейМолния