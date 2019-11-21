Русский союз Латвии поможет подозреваемому в отрицании "оккупации" страны

Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру Рижского судебного округа ранее возбужденное уголовное дело и просит начать уголовное преследование в отношении члена правления Русского союза Латвии Александра Филея по подозрению в отрицании "оккупации" республики Советским Союзом.

По оценке СГБ, в опубликованной в Facebook записи Филей выборочно изложил исторические события и интерпретировал их в соответствии с собственными интересами, отрицая "оккупацию" Латвии 17 июня 1940 года СССР, кроме того, он интерпретировал "данное трагическое для государства и латвийского народа событие как благотворное для жителей".

"Во-первых, Александр Филей - это наш товарищ, партия РСЛ окажет необходимую моральную и юридическую помощь Александру в судебном процессе. Во-вторых, не очень понятно, как прокуратура собирается доказать вину Филея. В законе нет запрета на отличную от властей интерпретацию истории. Эта интерпретация может быть морально неприемлема и нелогична, но от этого она не становится преступной", - сказал Митрофанов.

По его словам, власти Латвии не реагируют на оскорбления против русскоязычной части общества.

"В последнее время мы испытываем усиления языка ненависти, направленного против русского населения Латвии. И это не абстрактные рассуждения об оккупации, а вполне реальные призывы к расправам. Реакция со стороны государства - ноль. На наши обращения - или негативные ответы или просто молчание. Наверное, нам придется усиленно выносить сор из избы, чтобы преодолеть попустительство властей по отношению к русофобам", - сказал Митрофанов.

От более подробных комментариев СГБ пока воздерживается. Получить комментарии Филея РИА Новости пока не удалось.

Латвия была присоединена к СССР 17 июня 1940 года.