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РИА Новости

Русский союз Латвии поможет подозреваемому в отрицании "оккупации" страны

01:02 21.11.2019
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© Flickr / SaeimaОдин из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
© Flickr / Saeima
Один из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов. Архивное фото
РИГА, 21 ноя – РИА Новости. Русский союз Латвии (РСЛ) окажет необходимую моральную и юридическую помощь члену партии Александру Филею, уголовное дело в отношении которого об отрицании факта "оккупации" Латвии было передано в прокуратуру, сообщил РИА Новости сопредседатель РСЛ, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру Рижского судебного округа ранее возбужденное уголовное дело и просит начать уголовное преследование в отношении члена правления Русского союза Латвии Александра Филея по подозрению в отрицании "оккупации" республики Советским Союзом.
По оценке СГБ, в опубликованной в Facebook записи Филей выборочно изложил исторические события и интерпретировал их в соответствии с собственными интересами, отрицая "оккупацию" Латвии 17 июня 1940 года СССР, кроме того, он интерпретировал "данное трагическое для государства и латвийского народа событие как благотворное для жителей".
"Во-первых, Александр Филей - это наш товарищ, партия РСЛ окажет необходимую моральную и юридическую помощь Александру в судебном процессе. Во-вторых, не очень понятно, как прокуратура собирается доказать вину Филея. В законе нет запрета на отличную от властей интерпретацию истории. Эта интерпретация может быть морально неприемлема и нелогична, но от этого она не становится преступной", - сказал Митрофанов.
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По его словам, власти Латвии не реагируют на оскорбления против русскоязычной части общества.
"В последнее время мы испытываем усиления языка ненависти, направленного против русского населения Латвии. И это не абстрактные рассуждения об оккупации, а вполне реальные призывы к расправам. Реакция со стороны государства - ноль. На наши обращения - или негативные ответы или просто молчание. Наверное, нам придется усиленно выносить сор из избы, чтобы преодолеть попустительство властей по отношению к русофобам", - сказал Митрофанов.
От более подробных комментариев СГБ пока воздерживается. Получить комментарии Филея РИА Новости пока не удалось.
Латвия была присоединена к СССР 17 июня 1940 года.
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В то же время страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
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Мирослав МитрофановМИД РФЕвропейский парламентЛатвияРигаFacebook, Inc.В мире
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