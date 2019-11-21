В Стамбуле неизвестные забрались в дом патриарха Варфоломея, пишут СМИ

АФИНЫ, 21 ноя – РИА Новости. Трое неизвестных в масках забрались в дом константинопольского патриарха Трое неизвестных в масках забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея , когда он был на встрече с греческими соотечественниками, пока неясно, было ли что-то украдено, сообщает сайт ежемесячной стамбульской греко-язычной газеты " Анатоли ".

По ее информации, инцидент произошел вечером в субботу 16 ноября, когда Варфоломей присутствовал на общественном мероприятии соотечественников. Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в дом, в котором находилась экономка, которая и заметила взломщиков.

Люди в масках обыскали дом, но пока точно не известно, украли ли они что-то. Первая информация указывает на то, что они не взяли ничего, пишет издание. О происшествии сообщили в полицию, которая разыскивает грабителей.

Газета отмечает, что резиденция патриарха находится в комплексе зданий, охраняемых частной компанией, и непонятно, как грабители могли действовать, не будучи замеченными охраной. В прошлом в домах и офисах греческих соотечественников было множество странных краж со взломом, пишет газета.

"Если учесть, что патриарх является религиозным лидером мирового масштаба, и тот факт, что правительство Турции неоднократно заявляло, что государство заботится о безопасности немусульманских меньшинств, то вызывает серьезную обеспокоенность нарушение неприкосновенности жилища Вселенского патриарха", - пишет "Анатоли".