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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В Стамбуле неизвестные забрались в дом патриарха Варфоломея, пишут СМИ

00:51 21.11.2019
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© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
АФИНЫ, 21 ноя – РИА Новости. Трое неизвестных в масках забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея, когда он был на встрече с греческими соотечественниками, пока неясно, было ли что-то украдено, сообщает сайт ежемесячной стамбульской греко-язычной газеты "Анатоли".
По ее информации, инцидент произошел вечером в субботу 16 ноября, когда Варфоломей присутствовал на общественном мероприятии соотечественников. Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в дом, в котором находилась экономка, которая и заметила взломщиков.
Люди в масках обыскали дом, но пока точно не известно, украли ли они что-то. Первая информация указывает на то, что они не взяли ничего, пишет издание. О происшествии сообщили в полицию, которая разыскивает грабителей.
Газета отмечает, что резиденция патриарха находится в комплексе зданий, охраняемых частной компанией, и непонятно, как грабители могли действовать, не будучи замеченными охраной. В прошлом в домах и офисах греческих соотечественников было множество странных краж со взломом, пишет газета.
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"Если учесть, что патриарх является религиозным лидером мирового масштаба, и тот факт, что правительство Турции неоднократно заявляло, что государство заботится о безопасности немусульманских меньшинств, то вызывает серьезную обеспокоенность нарушение неприкосновенности жилища Вселенского патриарха", - пишет "Анатоли".
"В последнее время появляется все больше статей и публикаций против Вселенского патриархата, в то время как несколько дней назад в Халки полугосударственное учреждение Фонд истории Турции организовало конференцию ненависти против патриархии и Халкинской богословской школы", - говорится в статье, авторы который задают вопрос, может ли могущественное Турецкое государство обеспечить достаточную безопасность патриарху.
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