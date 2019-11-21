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РИА Новости

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

00:56 21.11.2019
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© РИА НовостиНастройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
Настройка Wi-Fi на телефоне Apple iPhone 4
© РИА Новости
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), пишут "Известия".
По замыслу авторов, проектируемая беспроводная система связи будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Кроме того, она предоставит возможность в режиме реального времени управлять беспилотниками.
Соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков отметил, что на транспортном средстве будет расположен шлюз, который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный для пользователей интерфейс связи, в том числе WiFi и 4G.
Первый экспериментальный участок новой системы связи могут развернуть к 2022 году. В него войдут десять ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 километров, что значительно больше, чем у сотовых вышек.
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