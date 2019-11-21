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РИА Новости

В Москве начнет работу крупнейший в мире фестиваль христианского кино

00:37 21.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен жюри на фестивале, кинорежиссёр Владимир Хотиненко
Член жюри на фестивале, кинорежиссёр Владимир Хотиненко
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член жюри на фестивале, кинорежиссёр Владимир Хотиненко. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Двадцать четвертый международный фестиваль религиозного, духовно-нравственного и просветительского кино "Радонеж" пройдет в московском Доме кино с 22 по 25 ноября.
"В этом году много фильмов о замечательных людях - деятелях нашей культуры. Есть фильм-интрига: "Солженицын. Раскаяние", фильм о поэте Кублановском и работа "Юра-музыкант" о Шевчуке. Фестиваль документальный, и эти документы о жизни нашей русской церкви говорят о том, что она процветает", - сказал РИА Новости директор фестиваля Евгений Никифоров.
По словам Никифорова, это крупнейший в мире фестиваль христианского кино. "Ни у протестантов, ни у католиков нет ничего подобного", - сказал он.
В 2019 году на конкурс прислали 250 работ из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии, Болгарии, Сербии, Польши, Литвы. В фестивальную программу вошли 54 фильма, 50 телефильмов, 12 анимационных и 12 игровых короткометражных работ.
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В жюри этого года - кинорежиссер Владимир Хотиненко, киноактриса Валентина Теличкина, тележурналист Борис Костенко, кинорежиссер Александр Богатырев, кинокритики и духовенство.
По случаю 30-летия паломнической службы "Радонеж" на фестивале наградят заслуженных деятелей паломнического служения. А 25 ноября совместно с издательским советом Русской православной церкви состоится круглый стол "Церковь и современный кинематограф".
Кинофестиваль "Радонеж" проводят по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Минкультуры РФ, правительства Москвы, Союза кинематографистов России.
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