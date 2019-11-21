В Москве начнет работу крупнейший в мире фестиваль христианского кино

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Двадцать четвертый международный фестиваль религиозного, духовно-нравственного и просветительского кино "Радонеж" пройдет в московском Доме кино с 22 по 25 ноября.

"В этом году много фильмов о замечательных людях - деятелях нашей культуры. Есть фильм-интрига: "Солженицын. Раскаяние", фильм о поэте Кублановском и работа "Юра-музыкант" о Шевчуке. Фестиваль документальный, и эти документы о жизни нашей русской церкви говорят о том, что она процветает", - сказал РИА Новости директор фестиваля Евгений Никифоров.

По словам Никифорова, это крупнейший в мире фестиваль христианского кино. "Ни у протестантов, ни у католиков нет ничего подобного", - сказал он.

В 2019 году на конкурс прислали 250 работ из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии, Болгарии, Сербии, Польши, Литвы. В фестивальную программу вошли 54 фильма, 50 телефильмов, 12 анимационных и 12 игровых короткометражных работ.

В жюри этого года - кинорежиссер Владимир Хотиненко, киноактриса Валентина Теличкина, тележурналист Борис Костенко, кинорежиссер Александр Богатырев, кинокритики и духовенство.

По случаю 30-летия паломнической службы "Радонеж" на фестивале наградят заслуженных деятелей паломнического служения. А 25 ноября совместно с издательским советом Русской православной церкви состоится круглый стол "Церковь и современный кинематограф".