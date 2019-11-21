Восстановление киностудии имени Горького потребует три года

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Киностудии имени Горького требуется ремонт и формирование творческой команды, она заработает полноценно в течение трех лет, сообщила в эфире канала "Культура" новый гендиректор студии Юлиана Слащева.
Она была назначена на этот пост осенью на пять лет. При этом Слащева остается главой правления "Союзмультфильма".
"Студия имеет все те же проблемы, что были у "Союзмультфильма" три года назад - отсутствие прав на коллекцию, проблемы с задолженностью. Нужно заново вернуть киностудии генетическую память, что когда-то она производила легендарные фильмы, нужно поправить репутацию, потому что она тоже испорчена", — сказала Слащева.
Она отметила, что в первую очередь предстоит провести ремонт и собрать творческую команду. После этого руководство займется инвентаризацией и восстановлением коллекции костюмов.
"Мы будем строить стратегию на двух базовых студиях: сама студия Горького и ее историческое здание на ВДНХ - там будет развиваться игровое кино. Мы также сохраним базу Центрнаучфильма, там мы хотим построить центр документального и научно-популярного кино", - добавила гендиректор.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном слиянии киностудии имени Горького и "Союзмульфильма", при этом министр культуры Владимир Мединский опроверг эти сообщения. Как подчеркнула Слащева, планов по слиянию не было, но планы по творческому взаимодействию двух учреждений существуют.
"Я беру себе планку три года, через три года киностудия имени Горького зазвучит, она будет работать как полноценная студия, на нее можно будет приехать с экскурсией, снять павильон для работы", - заключила гендиректор.
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