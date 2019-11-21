Восстановление киностудии имени Горького потребует три года

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Киностудии имени Горького требуется ремонт и формирование творческой команды, она заработает полноценно в течение трех лет, сообщила в эфире канала "Культура" новый гендиректор студии Юлиана Слащева

Она была назначена на этот пост осенью на пять лет. При этом Слащева остается главой правления " Союзмультфильма ".

"Студия имеет все те же проблемы, что были у "Союзмультфильма" три года назад - отсутствие прав на коллекцию, проблемы с задолженностью. Нужно заново вернуть киностудии генетическую память, что когда-то она производила легендарные фильмы, нужно поправить репутацию, потому что она тоже испорчена", — сказала Слащева.

Она отметила, что в первую очередь предстоит провести ремонт и собрать творческую команду. После этого руководство займется инвентаризацией и восстановлением коллекции костюмов.

"Мы будем строить стратегию на двух базовых студиях: сама студия Горького и ее историческое здание на ВДНХ - там будет развиваться игровое кино. Мы также сохраним базу Центрнаучфильма, там мы хотим построить центр документального и научно-популярного кино", - добавила гендиректор.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном слиянии киностудии имени Горького и "Союзмульфильма", при этом министр культуры Владимир Мединский опроверг эти сообщения. Как подчеркнула Слащева, планов по слиянию не было, но планы по творческому взаимодействию двух учреждений существуют.