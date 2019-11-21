Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху после возвращения мандата президенту лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем вновь заявил о готовности вести переговоры о создании правительства единства.

Ранее в среду Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.

"Израиль нуждается в правительстве единства. Все видят, где мы находимся сегодня, мы находимся в разгаре кампании против Ирана на разных фронтах. Ради безопасности Израиля, ради воли народа, ради внутреннего примирения мы должны сформировать правительство единства", - сказал Нетаньяху в видеообращении.

"Я готов немедленно с сегодняшнего вечера начать диалог без предварительных условий для создания правительства единства. Если мы пойдем вместе, мы преуспеем", - добавил он, обращаясь к Ганцу.

Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Нетаньяху, заручившийся поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55). Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат. Затем мандат получил Ганц.