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РИА Новости

Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства

00:25 21.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху после возвращения мандата президенту лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем вновь заявил о готовности вести переговоры о создании правительства единства.
Ранее в среду  Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.
"Израиль нуждается в правительстве единства. Все видят, где мы находимся сегодня, мы находимся в разгаре кампании против Ирана на разных фронтах. Ради безопасности Израиля, ради воли народа, ради внутреннего примирения мы должны сформировать правительство единства", - сказал Нетаньяху в видеообращении.
"Я готов немедленно с сегодняшнего вечера начать диалог без предварительных условий для создания правительства единства. Если мы пойдем вместе, мы преуспеем", - добавил он, обращаясь к Ганцу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Первым после выборов в Кнессет возможность сформировать новую правительственную коалицию получил Нетаньяху, заручившийся поддержкой наибольшего числа избранных депутатов (55). Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат. Затем мандат получил Ганц.
Теперь право сформировать правительство может быть предоставлено любому депутату, способному объединить в рамках одной коалиции 61 парламентария. В ином случае Израиль могут ждать первые в его истории третьи подряд парламентские выборы в течение одного года.
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Реувен РивлинКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуТель-АвивЛикудИзраильВ мире
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