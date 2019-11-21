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РИА Новости

В Петербурге соберется парламентское собрание Союза Белоруссии и России

00:24 21.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в четверг в Петербурге сессию Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в ходе которой будет рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2020 год.
Володин одновременно занимает пост председателя союзного парламента.
Депутаты рассмотрят проект декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" и отчет совета министров Союзного государства об исполнении бюджета-2018.
Кроме того, планируется утвердить план работы Парламентского собрания в 2020 году и рассмотреть вопрос о заявлении Парламентского собрания в связи с 75-й годовщиной Победы.
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В четверг Володин также примет участие в церемонии открытия мемориальной доски председателю Государственной думы в 1996-2003 годах Геннадию Селезневу. Она будет размещена на стене Ректорского флигеля Петербургского государственного университета, где Селезнев учился с 1968 по 1974 год, а позже получил звание почетного профессора Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.
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Союзное государствоГосдума РФГеннадий СелезневВячеслав ВолодинБелоруссияРоссияПолитика
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