В Петербурге соберется парламентское собрание Союза Белоруссии и России

Депутаты рассмотрят проект декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" и отчет совета министров Союзного государства об исполнении бюджета-2018.

Кроме того, планируется утвердить план работы Парламентского собрания в 2020 году и рассмотреть вопрос о заявлении Парламентского собрания в связи с 75-й годовщиной Победы.

В четверг Володин также примет участие в церемонии открытия мемориальной доски председателю Государственной думы в 1996-2003 годах Геннадию Селезневу. Она будет размещена на стене Ректорского флигеля Петербургского государственного университета, где Селезнев учился с 1968 по 1974 год, а позже получил звание почетного профессора Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.