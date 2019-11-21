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РИА Новости

В Уфе представят проект "российского аналога" "Википедии"

00:22 21.11.2019
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© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первая презентация проекта электронного научно-образовательного портала Большой российской энциклопедии – предполагаемого "российского аналога" "Википедии" - пройдет в четверг в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика".
"Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет", – сообщил РИА Новости ответственный редактор выпускающего энциклопедию издательства Сергей Кравец.
По его словам, российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией".
Реализация проекта, по словам редактора, рассчитана на 33 месяца, итоговая версия ресурса должна быть представлена весной 2022 года. При этом сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала.
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
Вчера, 11:23
К разработке аналога "Википедии" привлекут специалистов из регионов
"Любая информация, предоставляемая на портале, будет иметь свое авторство. И за сведения, опубликованные в энциклопедии, несут ответственность и автор, и редактор… На портале будут отраслевые сервисы, необходимые для специалистов. Мы предусматриваем для пользователей уровень эксперта, на котором он сможет обсуждать с другими специалистами тему определенного слота… Мы будем также разрабатывать адаптированные версии и слоты для системы среднего образования", – сообщил Кравец.
Президент Владимир Путин на заседании совета по русскому языку 5 ноября выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.
Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, одноименно издательство ведет работу по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
8 ноября, 12:51
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WikipediaВладимир ПутинУфаРоссияОбщество
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