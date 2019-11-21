В Уфе представят проект "российского аналога" "Википедии"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первая презентация проекта электронного научно-образовательного портала Большой российской энциклопедии – предполагаемого "российского аналога" " Первая презентация проекта электронного научно-образовательного портала Большой российской энциклопедии – предполагаемого "российского аналога" " Википедии " - пройдет в четверг в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика".

"Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции "Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития". Это и будет первый выход в свет", – сообщил РИА Новости ответственный редактор выпускающего энциклопедию издательства Сергей Кравец

По его словам, российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой "Википедией".

Реализация проекта, по словам редактора, рассчитана на 33 месяца, итоговая версия ресурса должна быть представлена весной 2022 года. При этом сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала.

"Любая информация, предоставляемая на портале, будет иметь свое авторство. И за сведения, опубликованные в энциклопедии, несут ответственность и автор, и редактор… На портале будут отраслевые сервисы, необходимые для специалистов. Мы предусматриваем для пользователей уровень эксперта, на котором он сможет обсуждать с другими специалистами тему определенного слота… Мы будем также разрабатывать адаптированные версии и слоты для системы среднего образования", – сообщил Кравец.

Президент Владимир Путин на заседании совета по русскому языку 5 ноября выразил уверенность, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.