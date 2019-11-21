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РИА Новости

Депутат Рады, якобы осужденный за изнасилование, покинул партию Зеленского

00:11 21.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов, якобы осужденный за изнасилование, вышел из фракции "Слуга народа".
Ранее агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Иванисов был осужден за изнасилование, он отбывал наказание в исправительной колонии в течение 2 лет 6 месяцев. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был ранее осужден за изнасилование. По его словам, судимость Иванисова была погашена и считается, что у него нет судимости. Лидер фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Иванисову стоит приостановить членство в партии на время проведения проверки.
"Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал Иванисов в среду в Facebook.
Он добавил, что обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал такое решение.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 17:59
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"Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - добавил он.
Но уже скоро, пишет депутат, он будет готов обнародовать достоверные доказательства того, что "это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности" и пообещал назвать фамилию заказчика.
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