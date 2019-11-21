Депутат Рады, якобы осужденный за изнасилование, покинул партию Зеленского

Ранее агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Иванисов был осужден за изнасилование, он отбывал наказание в исправительной колонии в течение 2 лет 6 месяцев. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был ранее осужден за изнасилование. По его словам, судимость Иванисова была погашена и считается, что у него нет судимости. Лидер фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Иванисову стоит приостановить членство в партии на время проведения проверки.

"Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал Иванисов в среду в Facebook.

Он добавил, что обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал такое решение.

"Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - добавил он.